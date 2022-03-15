桐花婚禮18日開放報名 6大新人禮總價「一起一輩子」

苗栗縣著名的桐花婚禮3月18日將開放報名，預計召募36對新人，縣府上午辦記者會向全台想婚的有情人發出邀請，歡迎大家趁山城飄起「夏雪」之際，到苗栗與另一半互許終身。桐花婚禮除前年因疫情停辦，今年已邁入第17屆，以「桐饗花宴」為主題，除結合傳統古禮迎親等客家婚禮儀式，還公開徵求花童、金銀婚夫妻共襄盛舉。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，每年4、5月桐花盛開，正是春遊苗栗最佳時節，今年桐花婚禮4月23日將在西湖渡假村舉辦，也連結起今年桐花祭系列活動，請大家屆時共下來遶山花，參加桐花小旅行，今年婚禮邀重量級歌手為新人獻唱，要帶給大家獨一無二的婚禮饗宴，桐花祭活動規畫有伯公祭儀、不插電音樂會、小農市集以及桐花小旅行等，邀全國民眾來感受客庄多元文化特色。

2022桐花婚禮3月18日上午9點起在活動通網站開放報名，限量36對，其中16對為全國組、20對限苗栗組，額滿為止，元旦前符合未婚資格的男女都能報名，歡迎有意結婚的佳偶在雪白桐花下交換誓詞，踏上幸福彼端。

苗栗縣長徐耀昌表示，縣府把所有參與的新人都當成客家兒女，精心準備6大贈禮當嫁妝，希望每對新人都能守護愛情，今年準備的新人禮包括「儷人之行」桐戀假期西湖渡假村平日雙人住宿券、「桐心知戀」新婚金飾、「恩愛彌堅」手工蠶絲被、「桐享喜悦」陶藝對杯、「桐之祝福」喜餅禮盒、「棗生貴子」喜米禮盒，總價1萬7184元，諧音象徵「一起一輩子」，獻上對新人最誠摯祝福。