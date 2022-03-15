清大桃園醫院設立計畫獲衛福部審查通過　2027年完工

清華大學桃園醫院設立計畫昨獲衛福部醫事審議委員會審查通過，清大今指出，醫院將落腳桃園航空城內，各類別病床共計910床，初期包括一般急性病床200床，除服務桃竹苗地區，也將善用地利之便發展國際醫療。醫院將採政府零出資的BOT模式招商開發，預計2027年完工營運。

清大指出，校園申設學士後醫學系也在去年9月獲教育部召開跨部會會議審查通過，即將展開單獨招生作業，今年8月將有第一批23名公費生入學，這所醫院也是清大未來的教學實習醫院。

清大2019年4月即與桃園市政府簽訂「醫療暨教育研發園區合作意向書」。桃園市長鄭文燦今表示，桃園市府非常支持清大興建醫院的計畫，在衛福部核准清大第一階段計畫後，市府將支持本計畫分階段擴充一般急性病床，達到桃園市政府衛生局醫審會之前通過的499床。

鄭文燦說，桃園的蘆竹、大園、觀音及青埔沒有大型醫院，民眾的健康照顧需求殷切，且清大醫院也兼具過境醫院的特質，所以桃園市政府支持清華大學桃園醫院的設立及分階段擴充，以充分滿足地方的醫療需求。

清大醫院除申請通過一般急性病床，也規畫設置加護病床、呼吸照顧病床及負壓病床等特殊病床，再加上精神病床、長照及日間照護等，病床總數為910床，將逐年分階段開設。

校長賀陳弘表示，清大醫院將結合學校在材料（如牙材、骨材）、機械（如復健手臂）、化學（藥物開發）、核子醫學（硼中子捕獲治療頭頸癌及肝癌）、腦科學（基因解碼及控制）等跨領域創新加值，加上AI人工智慧、物聯網及大數據的高科技醫學中心，前景將與傳統醫院大不相同。

另外，清大醫院占地利之便，也將全力發展國際醫療，可望在雅加達、新德里、孟買、仰光等地發展遠距醫療據點，以強大的電子資訊能力，提供國際診斷或手術等醫療服務。

清大指出，清大醫院用地由桃市府撥用，占地7.2公頃，其中5公頃規畫為綜合醫院，另2.2公頃則為教育研發園區，包括教室、研究室、實驗室及宿舍。兩個基地的地下連通道也納入了桃園航空城基礎工程先期施作範圍。

副校長呂平江透露，清華醫院的BOT招商計畫已獲教育部核准，初步有多家知名醫院表達興趣，未來將進一步評估審議，選出最適合的建設經營團隊。興建經費初估為85億元，預計於今年底發包動工。