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桃園工廠火災頻傳 賴香伶籲檢討消防管理制度

中央社 / 桃園15日電

立法委員賴香伶今天召開記者會，針對桃園市多起火災，希望市府盤點落實消防的防護計畫，並建議內政部整合資訊平台提供救災圖資，同時在南桃園增設特種災害處理隊，及時救災。

賴香伶上午在民眾黨中壢服務處召開記者會，她表示，桃園市三月以來已發生多起工業區大火，平鎮區佳鎂科技、新屋區建築工廠、觀音區永光化工廠、蘆竹區美福倉儲，昨天楊梅區家樂福物流中心，今天上午幼獅工業區又發生工廠火警，連日大火讓桃園市公共安全拉警報。

賴香伶說，台灣500大製造業有超過1/3在桃園設廠，目前共有33處工業區，統計至去年12月，市府管轄消防防護計畫有5532家，其編列了自衛消防組6774組，桃園市政府應輔導工業區廠商盤點場區設施，列管高風險區域，建立工廠消防管理制度，定期進行員工消防演練及災害防治。

賴香伶指出，桃園工業區範圍遼闊，但現行北區技術小組桃園隊編列在龜山坪頂消防隊，對於觀音、新屋、楊梅及龍潭區，在交通雍塞時間恐無法及時支援，呼籲市府與行政院環保署共同研議，成立南桃園特種災害處理隊，並針對南北桃33處工業區擬定救災路線，以利最速抵達現場。

賴香伶表示，在化學品救災方面相關圖資，目前消防單位只能取得平面配置圖、化學物種及存量、安全資料表等3項，但無法獲得機械設備圖及管線圖，昨天內政部部長徐國勇已經應允一週內由消防署整合資訊平台，讓即時資訊能夠揭露運用。

賴香伶說，台灣消防法規過去參照日本規範，對於新型態10公尺以上自動倉儲目前無特別防火要求，內政部在106年研究報告，針對高度在30公尺以上自動化倉儲滅火設備無作用或改善精進作為進行討論，但後續定義至今還不明確，這幾次大火可反映出其必要性，內政部應儘速提出規範修正修法，以因應倉儲業防災需求。

桃園 賴香伶 內政部

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