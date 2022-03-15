賴香伶記者會檢討桃園火警 鄭文燦回應了

桃園市接連工廠倉儲大火，民眾黨立委賴香伶記者會 呼籲建立工廠消防管理制度、定期進行員工消防演練及熊害防治，建議市府與環保署研議成立南桃園特種災害處理隊，桃園市長鄭文燦表示，他們所講的就是桃園市府在做的防災計畫，只是沒辦法預知火災，市府工業區定期做防災設計、救災演練消防安檢，針對大型倉儲物流業者也進行防災分艙分流及防火間隔採高標準，環保署龜山北區化災應變小組包括北台灣地區，「他們搞錯了」。

鄭文燦相繼視察美福倉儲火場及家樂福楊梅物流中心火場，關心消防局處理火場進度後，今天針對外界批評桃園大火，鄭文燦強調，工廠消防安檢、工安本來定期在做，美福倉儲火災因為是超大型密閉式建築，也是桃園唯一的特殊倉儲，桃園有一輛全台唯一的美洲豹高效能化學消防車用刺針突破鋼板降溫排煙滅火，但是美福厚重鋼板加上混凝土堅固無法突破，必須借助全台唯一大鋼牙破壞外牆，今天下午將進行7樓拆卸清理。

鄭文燦表示，大型災害還是要找出弱點，進行防災設計和救災演練，桃園有1000多家倉儲，美福是特別的一家，目前總體防災來看，桃園災害次數和件數降低六都最多，市府非常重視災害發生，全力進行總體檢預防災害發生。