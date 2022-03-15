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泰安溫泉區傳孕婦臨盆 消防隊員忙接生

中央社 / 苗栗縣15日電

苗栗縣泰安鄉一間溫泉飯店14日凌晨傳出有孕婦即將臨盆，消防救護隊員急忙前往飯店3樓，發現胎兒頭部已露出，只好在房間內直接幫忙接生，並以救護車送至醫院。母女均安。

苗栗縣消防局泰安消防分隊小隊長陳惟弘今天接受媒體聯訪表示，當天凌晨接獲通報，泰安鄉一間溫泉飯店有孕婦急產，因入住3樓房間，腹部痛得無法站起來行走，2名男性消防救護人員趕抵房內，發現產婦已經破水、胎兒頭部明顯露出。

消防隊員見狀，只好硬著頭皮上陣，直接在現場幫忙接生，短短不到半小時，新生兒就迫不及待地來到這個世界，身體健康情況良好，經確認無臍帶繞頸、排除新生兒口鼻液體、夾上臍帶夾，消防隊員立刻將女嬰送到媽媽懷抱，將全家人一起送上救護車，前往大千醫院。

陳姓產婦（39歲）懷孕36週，是第1胎，距離預產期還有3至4週，不料，小寶寶提早報到，頭一次幫忙接生的消防隊員表示，能夠經由自己雙手見證生命的降臨，真是最大的光榮。

接生 孕婦 救護車

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