泰安溫泉區傳孕婦臨盆 消防隊員忙接生
苗栗縣泰安鄉一間溫泉飯店14日凌晨傳出有孕婦即將臨盆，消防救護隊員急忙前往飯店3樓，發現胎兒頭部已露出，只好在房間內直接幫忙接生，並以救護車送至醫院。母女均安。
苗栗縣消防局泰安消防分隊小隊長陳惟弘今天接受媒體聯訪表示，當天凌晨接獲通報，泰安鄉一間溫泉飯店有孕婦急產，因入住3樓房間，腹部痛得無法站起來行走，2名男性消防救護人員趕抵房內，發現產婦已經破水、胎兒頭部明顯露出。
消防隊員見狀，只好硬著頭皮上陣，直接在現場幫忙接生，短短不到半小時，新生兒就迫不及待地來到這個世界，身體健康情況良好，經確認無臍帶繞頸、排除新生兒口鼻液體、夾上臍帶夾，消防隊員立刻將女嬰送到媽媽懷抱，將全家人一起送上救護車，前往大千醫院。
陳姓產婦（39歲）懷孕36週，是第1胎，距離預產期還有3至4週，不料，小寶寶提早報到，頭一次幫忙接生的消防隊員表示，能夠經由自己雙手見證生命的降臨，真是最大的光榮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言