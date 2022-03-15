家樂福楊梅倉大火損失39億 鄭文燦：重建要用更高標準

家樂福楊梅物流中心昨傳出火警，現場火勢猛烈，不斷有濃密黑煙自建築物內冒出直竄天際，目前仍在殘火處理當中。桃園市長鄭文燦今受訪表示，初估家樂福損失39億元以上，若重建要用更高的標準來設計新倉儲，也請家樂福評估未來的倉儲物流重建時，應考慮分艙分流，做更多的防火區隔。

鄭文燦表示，家樂福楊梅物流中心啟用約8個月，占地約7萬平方公尺，是家樂福在亞洲地區最大規模的示範倉儲，家樂福在自動化倉儲內使用非常多機器人設備，投資近30億元，再加上建物約9億元，初估損失39億元以上，還未加上倉儲內的貨品等。

鄭文燦說，這次起火的區域大概是倉庫後方的棧板區，起火燃燒後導致倉儲塌陷，而起火原因到底是人為或其他因素，目前正在進行火場的清理跟調查，會以實際調查為準；市府昨已成立防災專案小組，未來也會要求大型倉儲物流業要通過公安跟消防檢查。

鄭文燦表示，防災設計跟救災演練都需要再加強，特別像家樂福這些都是領導性的廠商，它的倉儲在全台灣都有，未來重建應該要用更高的標準來設計。