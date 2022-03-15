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竹縣AI智慧園區內2工程趕工 大清早噪音轟炸讓住戶抓狂

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣AI智慧園區內現有2大興建工程，緯創資通全球營運總部及勝利國中正在趕工，不過近來卻被民眾投訴，一大清早噪音擾民。圖／本報資料照片
新竹縣AI智慧園區內現有2大興建工程，緯創資通全球營運總部及勝利國中正在趕工，不過近來卻被民眾投訴，一大清早噪音擾民。圖／本報資料照片

新竹AI智慧園區內現有2大興建工程，緯創資通全球營運總部及勝利國中正在趕工，不過近來卻被民眾投訴，工程單位經常在一大清早就開始施工，發出巨大噪音，吵得附近住戶天天不得安寧，氣得向里長和環保局檢舉。環保局表示，近日將加強稽查違規施工，行為若屬實，依法可裁處3000元罰緩。

民眾指控AI智慧園區內的工程，每天上午7點就開工，發出噪音吵得附近住戶抓狂，就連假日想睡飽好好休息，也因接連噪音轟炸被迫早起，影響居住品質，憤而向里長和環保局陳情。里長坦言，最近確實接獲不少陳情，但為求勝利國中能如期招生，她也只能請里民共體時艱，卻仍難掩里民怒火。

民眾轉而向環保局檢舉，空氣污染防治科表示，依據《新竹縣噪音管制法第八條公告》，竹縣各類管制區內，平日晚間8時至次日上午8時、假日晚間6時至次日上午10時及中午12時至下午2時，不能使用動力機械從事裝修工程、營建工程致妨礙安寧，但經核准屬連續性或必要性工程且設置噪音防制設施者不在此限。

空氣污染防治科指出，經查緯創全球營運總部及勝利國中興建工程不符合排除要件，針對民眾檢舉違規將加強稽查，只要發現施工單位於公告禁止時段內使用動力機械施工，就會依據《噪音管制法》第23條開罰3000元以上、3萬元以下罰鍰，並令其立即改善，未改善者可按次處罰。

環保局也表示，鄰近AI智慧園區的區域屬於第三類噪音管制區，民眾雖檢舉施工單位噪音擾人，卻未留下實際聯絡方式，使稽查人員無法即時前往陳情人所在地測得噪音分貝數，對廠商進行開罰，因此目前僅能就違規施工部分做出行為罰。而未來勝利國中建好後，學校附近將升級為第二類噪音管制區，噪音防制規定將更嚴格。

勝利國中校舍正在趕工，力拚新學年度能順利招生。記者巫靜婷／攝影
勝利國中校舍正在趕工，力拚新學年度能順利招生。記者巫靜婷／攝影

噪音 AI 新竹

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