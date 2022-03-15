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桃園1萬份好市券幸運兒出爐 今開放查詢中獎名單

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市加碼推出1萬份「桃園好市乘雙券」，中籤率約千分之5，昨天抽出1萬名幸運兒，今天開始領券。圖／桃園市經發局提供
桃園市加碼推出1萬份「桃園好市乘雙券」，中籤率約千分之5，昨天抽出1萬名幸運兒，今天開始領券。圖／桃園市經發局提供

桃園市加碼推出1萬份「桃園好市乘雙券」，登記人數達97萬人，再加上第一波登記的人數達119萬人合計216萬人，中籤率約千分之5，昨天抽出1萬名幸運兒，今天開始領券，中獎的將可至ibon機台兌券，使用至4月30日。

桃園市去年10月搭配中央五倍券推出23.3萬份「桃園好市乘雙券」，去年底截止取券，總計取券18萬5734份、取券率79.71％，原定年初加碼1萬份「200元紙本五倍券換2000元好市成雙券」，但因疫情攪局暫停，直到3月才重啟。

經發局長郭裕信說，加碼活動3月4日至13日開放登記，民眾參與踴躍，登記人數達97萬人，再加上第一波已登記的119萬人，合計達216萬人，昨公開抽出1萬名幸運兒，中籤率約0.463％，將以簡訊陸續通知民眾中籤序號，今天上午8點起也能在活動網站查詢抽籤結果。

經發局表示，中獎者15日起至30日，可持200元紙本振興五倍券和中獎序號，到全台6200家7-ELEVEN門市ibon機台兌換，好市乘雙券消費時間跟五倍券一樣，可一路使用至4月30日止，桃園境內的夜市、觀光工廠、休閒農場和各大百貨賣場、合法登記店家都能使用，歡迎中獎民眾把握使用期限，趁著假日或兒童連假與家人持好市乘雙券一同到桃園遊玩消費。

桃園 觀光工廠

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