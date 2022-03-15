火燒不停 賴香伶盼市府在南桃園增設特災隊加速救災

桃園燒不停，3月以來工廠火警頻傳，讓民眾不禁懷疑消防公安是不是出現漏洞，立法委員賴香伶及民眾黨桃園市議員參選人等召開記者會，要求政府刻正檢討，賴香伶說，許多資訊隸屬不同單位，而消防人員救災時卻看不到像機械設備圖及管線圖等資料，昨質詢內政部長徐國勇時，他已答應1周內將資料整合。

賴香伶表示，桃園目前有33處工業區，傳統產業到高科技產業皆有，而工廠火警頻傳應檢討如何減少災害發生機率，桃市府應輔導33處工業區廠商，盤點場區設施，將高風險區域列管，建立工廠消防管理制度，定期進行員工消防演練及災害防治。

賴香伶指出，特種災害處理隊北部只有台北、桃園、新竹及宜蘭，而桃園的則隸屬在龜山的坪頂分隊，但桃園幅員遼闊，也有化工、化纖、高科技等特殊性質產業，呼籲市府與環保署共同研議，成立南桃園特種災害處理隊，並針對南北桃33處工業區擬定救災路線。

賴香伶說，國內的化學物品依權責交由不同的單位處理，不過於救災現場所需的平面配置圖、化學物種及存量、安全資料表，不過機械設備圖及管線圖，火場指揮卻看不到，無法立刻判斷現場狀況做決策，徐國勇昨也說，會請消防署及相關單位整合這些相關的資訊圖資。

賴香伶提到，統計至去年底，桃市府管轄消防防護計畫有5532家，編列了自衛消防組6774組，人員共計193378人，法規要求防護計畫需每半年至少舉辦一次的滅火通報及避難訓練，並由當地消防機關監督落實，市府應要求各工廠消防管理人儘速清查盤點，防範易燃物起火，並且組織員工實施消防演練。