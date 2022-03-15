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蘆竹、楊梅提供掃墓免費接駁車 周末及例假日運行

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局規劃蘆竹生命園區免費接駁專車。圖/交通局提供
桃園市交通局規劃蘆竹生命園區免費接駁專車。圖/交通局提供

清明節將至，桃園市交通局在蘆竹、楊梅規劃掃墓接駁專車，供民眾免費搭乘，減少車流壅塞情形，最快本周六上路。

交通局表示，清明掃墓祭祖總為各墓區帶來大量車流、人流，為避免人潮過於集中在清明當周，減少新冠肺炎群聚可能性，各公墓、納骨塔及生命園區已完成環境及停車場清整作業，也規劃了人潮分流及疏散對策。其中，蘆竹與楊梅2地生命園區就有免費接駁公車可搭。

3月19日至4月5日，蘆竹生命園區上午開園後至中午12時禁止車輛進入，另提供2條接駁車路線，逢周末及例假日發車，一條為「機捷山鼻站-興化路口-蘆竹生命紀念園區」，另一條是「山外路-興化路口-蘆竹生命紀念園區」，服務時間從上午7時至下午2時，約10到15分鐘一班。

楊梅生命園區接駁車服務時間為4月2日上午7時至下午2時，路線為「中山南路800巷口-楊梅生命紀念園區」，約15到20分鐘一班，沿途隨招隨停。

交通局長劉慶豐表示，因應新冠肺炎及流感疫情，民眾搭乘接駁專車，須由服務人員測量額溫，雙手消毒並戴好口罩才能上車。同時也呼籲民眾提前掃墓，避免人潮群聚風險。

桃園市交通局規劃楊梅生命園區免費接駁專車。圖/交通局提供
桃園市交通局規劃楊梅生命園區免費接駁專車。圖/交通局提供

新冠肺炎 桃園

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