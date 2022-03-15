光復高中勇奪隊史首冠！林智堅周六加碼發五千份雞排

光復高中奪下HBL聯賽校史首座冠軍，創下新竹市籃球新歷史，新竹市長林智堅今宣布，除了明（16日）他將以牛排慰勞選手，為了讓全市共慶首冠，市府發起「光復冠軍，周末吃雞」活動，於本周六加碼發放免費5000份雞排，民眾只要到市府拍照打卡，上傳FB、IG，就可循雞排地圖至指定店家兌換。

林智堅說，民眾只要來到市府大廳「光復英雄」看板前打卡，上傳FB、IG，即可循雞排地圖至指定店家兌換。此外，市府也正籌畫舉辦「英雄之夜」選手見面會，擬邀請光復高中籃球隊現身，全民共同為竹市英雄喝采，將與球迷互動、也舉辦簽名會。

「只有累積沒有奇蹟」，林智堅表示，光復高中四年來從HBL聯賽從闖入八強、四強一路到今年奪冠，是整個球隊辛苦累積、訓練的美好成果，每一個榮耀時刻，都是非常艱困的訓練。他明（16日）將先兌現承諾，將以牛排犒勞所有隊員。

林智堅說，市府本周末邀全體市民共享HBL首冠榮耀，19、20日將加碼發放免費5000份雞排，民眾只要至市府州廳「光復英雄」看板前打卡上傳FB、IG，即可依雞排地圖至指定店家兌換雞排，雞排地圖最晚將於周五在林智堅臉書公布。