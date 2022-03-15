快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光復高中勇奪隊史首冠！林智堅周六加碼發五千份雞排

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
HBL冠軍戰 光復首封王 淡商三連霸 新竹光復高中昨天贏得隊史首座HBL男甲級冠軍，在主將陳將双（右二）投進致勝球後，以五十九比五十七險勝南山高中，隊職員在場中相擁慶賀。報系資料照，記者侯永全／攝影
HBL冠軍戰 光復首封王 淡商三連霸 新竹光復高中昨天贏得隊史首座HBL男甲級冠軍，在主將陳將双（右二）投進致勝球後，以五十九比五十七險勝南山高中，隊職員在場中相擁慶賀。報系資料照，記者侯永全／攝影

光復高中奪下HBL聯賽校史首座冠軍，創下新竹市籃球新歷史，新竹市長林智堅今宣布，除了明（16日）他將以牛排慰勞選手，為了讓全市共慶首冠，市府發起「光復冠軍，周末吃雞」活動，於本周六加碼發放免費5000份雞排，民眾只要到市府拍照打卡，上傳FB、IG，就可循雞排地圖至指定店家兌換。

林智堅說，民眾只要來到市府大廳「光復英雄」看板前打卡，上傳FB、IG，即可循雞排地圖至指定店家兌換。此外，市府也正籌畫舉辦「英雄之夜」選手見面會，擬邀請光復高中籃球隊現身，全民共同為竹市英雄喝采，將與球迷互動、也舉辦簽名會。

「只有累積沒有奇蹟」，林智堅表示，光復高中四年來從HBL聯賽從闖入八強、四強一路到今年奪冠，是整個球隊辛苦累積、訓練的美好成果，每一個榮耀時刻，都是非常艱困的訓練。他明（16日）將先兌現承諾，將以牛排犒勞所有隊員。

林智堅說，市府本周末邀全體市民共享HBL首冠榮耀，19、20日將加碼發放免費5000份雞排，民眾只要至市府州廳「光復英雄」看板前打卡上傳FB、IG，即可依雞排地圖至指定店家兌換雞排，雞排地圖最晚將於周五在林智堅臉書公布。

林智堅今宣布，除了明（16日）他將以牛排慰勞選手，為了讓全市共慶首冠，市府將發起「光復冠軍，周末吃雞」活動。圖／市府提供
林智堅今宣布，除了明（16日）他將以牛排慰勞選手，為了讓全市共慶首冠，市府將發起「光復冠軍，周末吃雞」活動。圖／市府提供
光復高中以59：57力退南山高中，奪得110學年HBL高中籃球聯賽男子組冠軍，賽後教練與球員一同高舉金盃慶祝。報系資料照，記者余承翰／攝影
光復高中以59：57力退南山高中，奪得110學年HBL高中籃球聯賽男子組冠軍，賽後教練與球員一同高舉金盃慶祝。報系資料照，記者余承翰／攝影
光復高中奪下HBL聯賽校史首座冠軍，創下新竹市籃球新歷史。圖／市府提供
光復高中奪下HBL聯賽校史首座冠軍，創下新竹市籃球新歷史。圖／市府提供

新竹 雞排 林智堅

延伸閱讀

實現「一區一公托」 竹市東區公共托嬰中心正式營運　

HBL／與南山高中激戰！光復中學2分之差勇奪校史首座冠軍

HBL／強！光復高中打入冠軍賽 林智堅明赴小巨蛋打氣

林智堅校園巡講前進建功高中 「公園堅」成話題

相關新聞

光復高中勇奪隊史首冠！林智堅周六加碼發五千份雞排

光復高中奪下HBL聯賽校史首座冠軍，創下新竹市籃球新歷史，新竹市長林智堅今宣布，除了明（16日）他將以牛排慰勞選手，為了...

家樂福楊梅倉殘火 釀空汙紫爆

家樂福楊梅物流中心大火昨仍有殘火，消防人員破壞建物，疑因大型機具翻攪火場，粉塵飄散，空氣品質監測紫爆，約500公尺外的仁...

準確率最高98% 桃警AI巡防擴大上路

桃園市警局去年底引進19套「AI巡防」車牌辨識系統，試辦2個月查獲遭竊或涉案汽機車95輛，占全市統計多數，但也出現250...

被趕出家門？尖石盲婦搭帳篷過日 親友怒：好心被雷親

新竹縣尖石鄉一名60歲游姓婦人，稱遭家人趕出家門，被迫搭帳篷度日半年多，還時常遭老家親人言語霸凌，事件經媒體報導不久，立...

桃園平鎮建安宮開漳聖王明早祭典 周邊交管改道看這裡

桃園市平鎮區東勢建安宮明天早上舉辦開漳聖王聖誕千秋祭典，在疫情和緩下，將吸引信眾、居民參加，為避免交通打結，平鎮警方今天...

桃園火警空汙影響8000師生 環保局派4車隨時監測

桃園美福倉儲和家樂福楊梅物流中心接連發生火警後，燃燒出的濃煙，讓鄰近學校空氣品質不佳。市府今天派出4輛空品監測車進駐蘆竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。