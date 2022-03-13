自行車道最後一塊拼圖 4月啟用竹苗單車一路通

新竹市17公里海岸自行車道已聯結竹縣頭前溪南岸自行車道，市府攜手苗栗縣政府向教育部體育署爭取補助，投入2500萬元打通總計68.5公里的竹苗自行車道。新竹市長林智堅說，竹苗自行車道串連工程今年4月中旬啟用，騎士不用再繞道西濱快速道路與高速的汽機車爭道，從竹縣頭前溪、竹市17公里自行車道到苗栗，單車可一路通。

林智堅指出，這次工程串聯起竹竹苗自行車道唯一斷點，除與苗栗縣政府攜手向中央爭取補助，還與林務局租地打開保育林、清除大量廢棄物，並與在地居民溝通，讓大家體驗在保育林中騎行，沿途享受無敵海景與綠色隧道。

林智堅到將完工的竹苗自行車道了解施工進度，由17公里自行車道南港終點站，南延1.2公里至苗栗綠光海風自行車道，車道寬約2.3公尺，新設800公尺、修繕既有400公尺，鋪面採透水瀝青，並增設3處休憩廣場、改善照明設備，打造舒適、美觀、安全環境。

市府指出，響應生態工法，新竹苗栗銜接自行車道鋪面採用透水瀝青，並於兩側設置草溝及短草區為緩衝，降低不必要的植栽造景，在安全考量下增加照明設備間距，讓自行車道保有原有自然風貌，並降低對當地環境及生物的影響。