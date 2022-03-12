家扶中心疫情不停歇 170位志工默默付出鄭文燦表揚感謝

受這2年疫情影響，社工服務或是愛心捐款都受到衝擊，不過桃園家扶中心除了有專業社工，還有一群志工夥伴，桃園市長鄭文燦今也出席感恩餐會，並表揚感謝170位默默付出的志工，讓疫情不阻攔大家傳愛，持續幫助受助家庭。

家扶中心今舉辦志工授證表揚暨春節感恩餐會，一共表揚16名資深暨績優志工、3名卸任志工隊隊長；當天共計170名志工夥伴出席，鄭文燦也前往頒獎並表示，感謝家扶志工們在政府提供的社福資源之外，以專業跟愛心，為扶助家庭提供溫暖的照顧，讓受照顧者有向上、努力進取的心，讓台灣社會更溫暖、更有力量。

服務20年的資深志工簡美玲婚後就投入家庭，直到多年前公公因病住進安寧病房，讓她心力交瘁蠟燭兩頭燒，所幸有志工協助給予她精神支持，度過困境，讓他發願自己要加入志工行列，過往曾擔任溫媽媽愛家服務隊隊長、副隊長等重要幹部，同時也是家扶的認養人及長期捐款人。

簡美玲說，自己印象最深刻的服務是深入家庭協助整理環境的在宅服務，能夠在第一線服務更有機會貼近、了解家庭的需求，透過生活經驗的分享也看見家庭在親子關係的進步或是環境清潔的改善。

而另一位投入志工16年的邱明月，除了陸續擔任大溪志工隊隊長、副隊長職務外，更善用自身的烘焙專長，在節日時帶領志工製作母親節餅乾與中秋節月餅，透過佳節傳愛的活動將社會大眾的關心與祝福送到家庭手中，並獲得2019年桃園志工貢獻銅質獎。