竹市那魯灣文化聚落新打卡熱點 停車不足假日塞爆

新竹市那魯灣文化聚落去年底完工打造全新集會空間，還有屋頂瞭望台、2層樓高大型滑梯，不僅吸引親子遊憩，文青風設計更成網美打卡熱點。但聚落旁欠缺停車場，遊客車輛多緊靠那魯灣街停放，族人反映「假日常塞爆」，市府表示將加強停車指示。

位於香山區海山漁港旁的那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，市府為解決部落活動空間不足問題，也同步整理聚落整體環境，打造那魯灣文化聚落。結合地景式的半開放清水模式建築有多功能教室、廁所等空間，踏上屋頂瞭望台還能眺望海景。

那魯灣文化聚落完工後，成為竹市最新遊憩與IG打卡熱點，不少家長遠從外地來帶著孩子溜滑梯、坐在草地上野餐，也吸引年輕人站上瞭望台或樓梯拍「網美照」，但人潮帶來車潮，文化聚落旁沒有停車場，遊客多選在路幅不大的那魯灣街路邊停車。

平地原住民市議員林慈愛說，那魯灣文化聚落完工後大受歡迎，許多遊客帶孩子或毛小孩來放電，每到假日人潮絡繹不絕，族人向她反映車子變多，部落常出現塞爆場景，相當危險。她希望市府能妥善規畫停車空間或加強引導，兼顧遊憩與居住品質。

竹市府民政處指出，那魯灣部落平時住著不少小朋友，遊客若不熟路況可能增加危險，部落附近的明發定置漁場與藍天街都設有停車位，民政處將加強停車指引標示，提醒遊客可先在此處停車，再沿著那魯灣街徒步前往文化聚落，更能認識部落風情。