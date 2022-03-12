台芯實業「紙家具」銷全球 願做竹縣地方創生模範
新竹縣關西鎮有間專門生產蜂巢材料的隱形冠軍企業，縣府今日指出，台芯實業在地耕耘30餘年，負責人張志傑以發展蜂巢材料起家，讓台芯名列全世界僅3家專門製造蜂巢材料的企業之一，而近來縣府輔導台芯參加地方創生計畫，盼企業帶頭能吸引更多青年投入地方創生，達到社區共榮。
竹縣府行政處表示，台芯實業所生產的蜂巢材料，就如同蜂巢般每一格是六角形所組成，是最堅固的結構性材質，可以像「風琴簾」兼具伸縮、收納功能，應用十分廣泛，早期多運用在航太運輸上，後來也讓台芯成為IKEA家具主要包裝供應商。
隨著減塑觀念抬頭，可以兼顧氣泡布便利及重量輕優點的「蜂巢紙」，成為環保材料的選擇，台芯實業多年前與知名設計師合作設計出蜂巢紙伸縮椅，近年更結合寵物商機，製造貓抓板、貓窩等新創產品，受消費者喜愛。
台芯實業第二代、現在也是洛陽紙櫃品牌負責人張瑋，早期一邊在工廠工作，一邊讀夜校設計班，他認為要達到最有效的資源應用，須掌握材料特性，再展開設計。
近年台芯實業藉由地方創生計畫，邀請陽明交大、大葉、逢甲等大專院校學生參訪工廠，期盼吸引更多人投入，栽培年輕人、設計師具備工廠製程端到產品設計的技能，以利未來成立創生基地。
張瑋表示，台芯實業在關西發展30餘年，已經深耕在地，成為關西地方創生上非常成功的範例，未來持續結合地方生活圈，發展成觀光工廠，要讓更多人知道關西有這個特別的材料和新創產品。
新竹縣長楊文科表示，全球有許多蜂巢產品都是從台芯實業所產出，是新竹縣的隱形冠軍企業，長期默默在關西鎮耕耘發展，搭上近年環境永續發展的浪潮，也成為綠色消費新選擇。
楊文科說，縣府也持續以地方創生輔導團，輔導有意願投入地方創生的青年與團隊，參與國家發展委員「新竹縣地方創生輔導計畫」，邀請台芯實業參與分享，期望藉由交流，讓更多有意者投入計畫，促進地方創生多元方案成形。
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