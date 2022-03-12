曾經是嫁妝首選 老師傅見證縫紉機歲月

傳統縫紉機維修師傅戴漢忠走過半世紀的職人歲月；他是新竹縣內少數還在修理古董縫紉機的技師。

現年78歲的戴漢忠，是縫紉機與特種針車的維修老師傅，工作室位於新竹縣新埔鎮第一市場的角落一隅，他戴著眼鏡專心的修理手中的老縫紉機，時而拿起小鐵刷除鏽、上油，更換皮帶與橡膠輪，又以起子拴緊螺絲。

戴漢忠接受中央社記者訪問時表示，他維修縫紉機與針車已超過50年，於民國60年至70年間，曾經擔任製衣大廠的總技師。

他表示，一般縫紉機由機頭、機座、傳動和附件4部分組成，傳統踩動腳踏板的縫紉機，是通過曲柄帶動皮帶輪轉動，同時皮帶帶動機頭旋轉。

戴漢忠說，早年，縫紉機是結婚必備物件，是重要的嫁妝甚至當成傳家寶；許多家庭藉以縫製全家老少四季的衣服、褲子，甚至幫忙車衣服、代工養活一家。有些家庭的小孩，還可利用縫紉機的台板當桌子寫作業。

從年輕至今走過半世紀，戴漢忠修理過無數的縫紉機，他自豪的說，「我可能是目前新竹縣僅剩下會修理傳統縫紉機的老師傅」。

他說，曾修理台灣廠商從中國大陸進口的棉被製造機，新北市新店一家皮藝公司的60台機器原要報廢，他花了3天時間全部修理完畢，讓公司得以持續運作。

戴漢忠回憶，曾有日本某公司來台灣請他到日本修理縫紉機，不過，因當時台灣有太多的縫紉機可修理而婉拒，「我也不想將技術轉移給日本技師」，他說，現在成衣很方便，有縫紉機的家庭也少，加上新型機器推陳出新，能修理古董縫紉機的師傅不多了。

戴漢忠說，現在一般都用電動縫紉機，但傳統縫紉機仍有其優點；他展示一塊布料與皮件說，傳統踩踏式縫紉機不必插電，可縫製8層的牛仔布料，甚至皮革也沒有問題，這是電動縫紉機辦不到的。

採訪之際，有民眾好奇詢問戴漢忠說，家裡有一台70多年老式縫紉機，是長輩留傳下來的，很有紀念價值，但機台很大要怎樣修理，修理划算嗎。

他說，其實，只要拆卸機身即可修理。現在他自己的小孩也都不想學修理的技術，加上，政府對於這類職人也沒有獎勵、古董縫紉機數量不多，在退休之際，能有機會修理也是靠緣分。