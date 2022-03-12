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身障車格旁斜線間距過寬被當機車格 交通局立告牌提醒
桃園中壢區復華街公有停車場內的身障停車格旁的斜線區域，被民眾誤認為機車停車格，導致許多身障朋友下車不方便，抱怨連連；桃市府交通局停車管理科長魏光譽表示，因廠商劃設淨空區斜線時，間距拉得太寬，讓人誤會，已增設告示牌提醒，避免造成身障朋友不便。
有身障朋友指出，自己時常將車輛停在這個停車格，但身障車位旁的淨空區卻被機車族拿來停放機車，讓他相當無奈，搞不懂是民眾知識不足還是故意如此，讓身障人士車格形成另一種障礙。
也有民眾說，身障車格旁斜線部分為淨空區，怎麼會被誤會成停車格，實在有夠瞎；日前市議員彭俊豪也接獲民眾陳情，已責請交通局設立告示牌並調整改善，周一完成。
魏光譽表示，依「建築技術法規」，身障停車位旁要有下車區，而斜線部分要間隔40公分以下，此處明顯斜線間距過寬，應是畫設出現一些狀況，才讓民眾誤會，會設立告示牌提醒民眾，避免身障者權益受損。
魏光譽說，若發生占用身障停車格情形，違者可依「道路交通管理處罰條例」第56條1項10款，處600元至1200元的罰鍰，之後也會請各停車場加強宣導。
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