昔遭傾倒大量廢棄物 湖口環保公園預定地今種樹復甦

今天是植樹節，新竹縣政府偕林務局新竹林管處、湖口鄉公所，上午於湖口鄉湖南村環保公園預定地舉辦植樹活動，並於現場發送2000株杜鵑、桂花及茶花等苗木，民眾索取踴躍。公所表示，環保公園預定地的廢棄物移除後，現進行植生及綠美化，未來將作為特色公園提供居民休憩，兼具環保教育功能。

新竹縣植樹節活動今日在鄰近湖口交流道的湖南村環保公園預定地舉行，農業處長范萬釗指出，該10公頃土地原為軍用閒置地，2016年撥用給湖口鄉公所後準備做公園，但在整理時發現大量事業廢棄物，據環保局調查亂倒廢棄物體積加總起來多達6萬立方公尺，處理費相當可觀。

湖口鄉長林志華說，由於軍方表示要找到民國70幾年誰倒垃圾有困難，在立委林為洲協助下，國防部最終花費3.7億元清除垃圾，該用地現由公所管理，因地點距離國道、湖口工業區、湖口市區都很近，未來朝環保公園規畫，而其中1.6公頃撥給自來水公司打造蓄水池，讓在地民眾不必擔心缺水問題。

縣府表示，湖口環保公園預定地垃圾清除作業直至今年才完成初步整治工作，而清理後現址為裸露地。縣長楊文科表示，期待透過植樹節活動種樹綠美化，未來該址也規畫作為特色公園，可提供當地居民休憩、運動，兼具環保教育及宣導功能，重建土地資源永續有效利用。