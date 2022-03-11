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林智堅校園巡講前進建功高中 「公園堅」成話題

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，今天第3場前進建功高中。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，今天第3場前進建功高中。記者張裕珍／攝影

新竹市長林智堅啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，也鼓勵學生勇敢把年輕人的意見講出來，今天第3場前進建功高中，安排學生站上肥皂箱向市長大聲提問，有學生建議市長辦動漫展，也有學生喊話希望校車時間能晚一點，還有學生打趣說「公園讚，但還是不要蓋太多公園啦」，都引來笑聲。

林智堅因積極推動公園建設，常被地方人戲稱「公園堅」，他今天開講也主動以「公園堅」破題，表示公園、學校、道路、地下道等建設都是市民需要與想要的，更透過設計力導入公共建設提升城市美感，近年也舉辦大型活動，讓大家看見城市的改變。

不少學生也關心交通議題，林智堅也說，大新竹最大問題就是竹市、竹縣分治，共同生活圈卻有兩個地方政府規畫，大輕軌部分竹市目前已完成可行性評估，竹縣仍待處理中。他也反問台下學生「知道解決辦法嗎？」，學生則回應「大新竹合併」。

林智堅也在演講中提到，因任期即將屆滿，希望把握接下來的時間走進校園，與大家分享他的人生歷程，從大家最常寫錯他名字的「智」字開始，及當市長的初衷就是希望能改變自己的家鄉，為新竹打造更好的生活，期勉學生有無限可能，要築夢踏實。

市府指出，「小智返校日」校園巡迴演講共規畫13場次，林智堅近月已陸續走訪竹東高中、光復高中與建功高中，巡迴演講將一路到6月份，接下來將至香山高中、中華大學、新竹高工、世界高中等學校演講，也歡迎學生至林智堅市長臉書（https://reurl.cc/ZroWOp）或instagram（@lin_chihchien）留言回應。

新竹市長林智堅啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，今天第3場前進建功高中。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，今天第3場前進建功高中。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，今天第3場前進建功高中。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，今天第3場前進建功高中。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，今天第3場前進建功高中，邀請學生上台提問。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，今天第3場前進建功高中，邀請學生上台提問。記者張裕珍／攝影

新竹 林智堅 返校

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