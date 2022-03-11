乳癌有年輕化趨勢 定期自我檢查、受檢及早治療

乳癌為台灣女性癌症發生率第1名，發生高峰約在45至69歲之間，約為每10萬名婦女有188至194人，近年來更有逐漸年輕化趨勢，平時自我檢查與定期受檢便相當重要，醫師也提醒，如有乳房不明腫塊、乳頭凹陷、不正常分泌物或乳房外型改變等，應找專科醫師做詳細檢查，避免嚴重惡化到無法挽回。

藝人朱芯儀日前透過社群發文，透露自己罹患乳癌，讓有些女性驚覺此事也可能發生在自己身上，然而乳癌是多因子造成的疾病，包含先天遺傳及後天因素，而後天有很多危險因子都與雌性激素有關，受雌性激素刺激時間長的女性相較時間短的女性有較高的乳癌發生率。

相關的危險因子包含女性初經較早、停經較晚、肥胖、更年期補充賀爾蒙、從未生育等。聯新國際醫院乳房外科醫師許尊堯提醒女性們應提高警覺，養成自我檢查及定期接受乳房檢查的習慣。

許尊堯表示，自己曾遇過女性病患胸部外觀已因腫瘤造成變形且化膿產生異味，為了掩蓋異味飄散，炎熱夏天也穿著黑色風衣包得密不通風，因病患認為自己無法負擔乳癌治療費用，直到嚴重影響求職及生活才至門診就醫。

許尊堯提醒，自我檢查發現如有乳房不明腫塊、乳頭凹陷、不正常分泌物或乳房外型改變等，應找專科醫師做詳細檢查；乳癌篩檢國民健康署補助45至69歲婦女及40至44歲具乳癌家族史，每2年可接受乳房X光攝影檢查1次。而大多數乳癌的療程都有健保給付，一旦確診，越早接受治療預後越好。