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林美照消失3年傳聲帶手術失敗 67年招牌娃娃音消失

健身工廠挽袖傳愛 感謝捐血人熱情相挺

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄知名企業健身工廠今天特地舉辦捐血活動，全台五個廠館同時舉辦，成功號召366位捐血者，募集503袋熱血，以實際行動善盡企業社會責任。圖／健身工廠提供
高雄知名企業健身工廠今天特地舉辦捐血活動，全台五個廠館同時舉辦，成功號召366位捐血者，募集503袋熱血，以實際行動善盡企業社會責任。圖／健身工廠提供

近期國內疫情稍降溫，但是全台血液庫存量偏低，其中台北、新竹、台南庫存量偏低、僅能支撐4到7天，尤其又以高雄最缺血，A型、B型、O型、AB型庫存量降到4天以下，因為全台各大醫院仍有許多定期需要用血治療者、高雄知名企業健身工廠今天特地舉辦捐血活動，全台五個廠館同時舉辦，成功號召366位捐血者，募集503袋熱血，健身工廠表示，定期捐血除了對身體健康有助益外，自己的熱血更可能救人一命，感謝員工們平時建立良好運動習慣，工作時候以專業運動觀念貢獻社會，遇到全台血荒，更可以挽起袖子，共同以實際行動善盡企業社會責任，為醫療機構儲備充足血源，未來也將持續結合跨界資源，攜手將愛與關懷的種子傳遞到需要的角落，為台灣帶來更多正向力量。

高雄知名企業健身工廠今天特地舉辦捐血活動，全台五個廠館同時舉辦，成功號召366位捐血者，募集503袋熱血，以實際行動善盡企業社會責任。圖／健身工廠提供
高雄知名企業健身工廠今天特地舉辦捐血活動，全台五個廠館同時舉辦，成功號召366位捐血者，募集503袋熱血，以實際行動善盡企業社會責任。圖／健身工廠提供

捐血 健身

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