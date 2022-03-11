不只是圖書館 桃園市圖新總館10月落成亮點一次看
桃園市立圖書館新總館10月15日落成啟用，成為具代表性的桃園新地標。市圖館長姚敦明接受聯合文學專訪指出，不只與讀者分享任職期間的心路歷程，也暢談對新總館的規畫，希望扭轉大眾對文學的刻板印象，讓大家願意放下手機、親近文學。
市立圖書總館以「生命樹」為設計發想，包含知識螺旋、圓錐狀環保節能通風採光井、綠色螺旋、環保外皮及書架耐震壁等五大元素，透過強化自然採光、綠植栽及迴旋向上的美學意象，落成後將讓民眾耳目一新，並將挑戰「全台最美圖書館」。
姚敦明表示，新總圖不只是全國面積最大的圖書館，還結合國賓影城、蔦屋書店、台灣霹靂的文創展演與餐飲業的文化風格新據點，一次滿足民眾散步、看展、閱讀，享受美食及觀賞電影的文化饗宴好所在，並規畫全年舉辦各種主題性亮點展覽，提供沉浸式體驗，期望串連藝文與閱讀，樹立城市閱讀品牌概念，打造專屬桃園的文創旗艦基地。
此外，姚敦明表示，市圖下半年將推出24小時超商借還書服務，體恤行動不便或是無法配合開館時間的需求族群，免於舟車勞頓及時間上的限制，只要負擔部分運費，即可在桃園市1500個便利超商門市享受借還書服務，預計下半年起開始服務。
平日喜歡看Netflix影集的姚敦明，特別推薦第78屆威尼斯影展首映的「犬山記」，他表示新總館的數位影音串流空間也將研究引進Netflix、Disney+等；另外他也要求各分館設置書香美學的入口意象，期望以多元的文學跨域及閱讀推廣活動，藉此扭轉大眾對文學的刻板印象。
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