維護瀕危保育類「飯島氏銀鮈」有解方 苗栗沙河橋復工

苗栗縣頭屋鄉沙河溪沙河橋改建及上游護岸工程原訂今年5月完工，但月前發現工程位於一級保育魚類「飯島氏銀鮈」的棲地熱區，引起保育團隊關注，工程在1月下旬喊停，經縣府與NGO團體溝通相關生態保育措施後，現已初步達成共識，橋梁工程並於3月9日復工，縣府期盼這項工程兼顧防洪及生態環境，達到保護飯島氏銀鮈及民眾生命財產安全的雙贏目標。

沙河橋改建及沙河溪整治工程，水利署列入「重要河川環境營造計畫」補助6780萬元、縣府配合420萬元辦理，總經費達7200萬元，去年1月開工，工期預計到今年5月，但當地經林務局委託台大團隊調查，發現工區有一級保育魚類「飯島氏銀鮈」棲地，縣府1月下旬與相關單位會勘後，決定先停工。

縣府水利處指出，這項工程依生態檢核資料，已減少河道開挖及後續灘地植生，經NGO團隊提醒工區位於 飯島氏銀鮈棲地後，相關單位即擬定各項生態保育措施，包括設置警戒區避免施工人員、車輛靠近河道或干擾魚類棲地，並在橋梁上、下游河道以鋼板加蓋，避免施做橋梁時，混凝土漿液落入河道影響水中酸鹼度。

第二階段為全工區的河道復育，除了設置警戒區，左側部分護岸將取消施作，保留地形原貌並植生復育、設置生態廊道。此外，還決定保留高灘地，取消原本計畫的溪床整理，避免機具擾動溪床。