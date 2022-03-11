3.5萬名長者未接種過疫苗 桃園14日再開專案

桃園連續6天+0，地方大型活動陸續恢復，但近30萬名65歲以上長者約莫還有3萬5千人完全未接種疫苗，市府預計下周一將開專案，但比起三月初第一次專案有39處社區接種站，下周僅有23處提供服務。衛生局表示，站點減少與疫苗接種普及有關，雖然長者專案接種站只有23處，但全市接種站增減情況不大，至今仍有37處供一般民眾透過1922平台預約接種。

桃園市衛生局表示，專案接種站點減少主因是轄內65歲以上長者接種疫苗已逐漸普及，65歲到74歲族群第二劑疫苗覆蓋率有86.2%，75歲以上族群有75%，而第三劑的覆蓋率也分別有76.2%和58.9%，所以經各區公所評估，此次專案除了復興區原本就沒有社區接種站，各地都有減少開設，觀音、新屋、大園、楊梅和楊梅都縮減只剩一站。

據了解，桃園65歲以上族群近30萬人，約3萬5千人從未接種疫苗；桃園市長鄭文燦昨主持防疫會議表示，長者接種率還有提升空間，重申即日起長者不論接種第幾劑都有中央發放的500元禮券，地方則會加碼200元禮券和白米一包，且長者可搭乘免費愛心計程車往返接種站，如果接種站的路程不便，也可就近到衛生所接種。

衛生局指出，長者加碼確實有效果，本月初長者接種專案由市府提供200元禮券和白米一包，就有28563人接種，此此中央推接種發500元禮券，長者接種人數也略有提升，政策未上路前，一天大概3百多人，政策推出首日則有418人，成效有待進一步觀察。

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