長者打疫苗送500元禮券 竹縣明起提供8310劑隨到隨打

新竹縣政府今日表示，將在3月12日於5鄉鎮衛生所加開疫苗隨到隨打場次，另於3月14日至20日持續安排接種服務，共提供8310劑疫苗隨到隨打，廠牌有莫德納、高端和BNT。65歲以上或原住民55歲以上長者打疫苗送500元超商禮券；18到64歲民眾在3月31日前接種第一、二劑，也能領200元禮券。

縣府表示，3月12日分別於芎林、橫山、峨眉、尖石、寶山等5鄉鎮衛生所，加開莫德納疫苗第一至三劑隨到隨打場次。

芎林鄉衛生所於上午9時30分至11時30分限額200名；橫山鄉衛生所上午9時至11時限額400名；峨眉鄉衛生所上午8時至11時限額120名；尖石鄉衛生所上午9時至中午12時限額200名；寶山鄉衛生所上午9時至11時、下午1時至3時各限額200名，合計400名。

新竹縣3月14日至3月20日加開疫苗隨到隨打場次資訊如下：

1.3/14（一）9:00-11:00，地點：芎林鄉衛生所，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額120名。

2. 3/14(一) 14:00-16:00，地點：竹北市衛生所，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額400名。

3. 3/14(一) 上午9:30-12:00，地點：新仁醫院，廠牌：莫德納疫苗第3劑，隨到隨打，限額150名；下午14:30-17:30，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額250名，合計400名 。

4. 3/14(一) 13:00-15:00，地點：尖石鄉衛生所，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額100名。

5. 3/14(一) 10:00-11:00，地點：湖口鄉衛生所，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額200名。

6. 3/15(二) 8:30-11:00及13:30-16:00，地點：竹北市衛生所，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，各限額400名，合計800名。

7. 3/15(二) 14:00-15:00，地點：橫山鄉衛生所，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額200名。

8. 3/15(二) 14:30-17:30，地點：新仁醫院，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額250名。

9. 3/15(二) 13:30-14:30，地點：新豐鄉衛生所，廠牌：莫德納疫苗第3劑，隨到隨打，限額300名；14:30-15:30廠牌：莫德納疫苗第1-2劑，隨到隨打，限額100名，合計400名。

10. 3/16(三) 9:30-12:00，地點：新仁醫院，廠牌：莫德納疫苗第3劑，隨到隨打，限額150名；14:30-17:30，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額250名，合計400名。

11. 3/16(三) 14:00-15:00，地點：橫山鄉衛生所，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額200名。

12. 3/16（三）9:00-11:00，地點：芎林鄉衛生所，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額120名。

13. 3/16(三) 10:00-11:00，地點：湖口鄉衛生所，廠牌：BNT疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額200名。

14. 3/16(三) 上午09:00-11:00下午14:00-16:00，地點：新埔鎮衛生所，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，各限額200名，合計400名。

15. 3/17(四) 10:00-11:00，地點：湖口鄉衛生所，廠牌：高端疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額100名。

16. 3/17(四) 9:30-12:00，地點：新仁醫院，廠牌：莫德納疫苗第3劑，隨到隨打，限額150名；14:30-17:30，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額250名，合計400名。

17. 3/17(四) 14:00-16:00，地點：竹北市衛生所，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額400名。

18. 3/18(五) 9:30-12:00，地點：新仁醫院，廠牌：莫德納疫苗第3劑，隨到隨打，限額150名；14:30-17:30，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額250名，合計400名。

19. 3/18(五) 13:00-15:00，地點：尖石鄉衛生所，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額100名。

20. 3/19(六) 9:00-12:00，地點：尖石鄉衛生所，廠牌：莫德納疫苗第1-3劑，隨到隨打，限額200名。

21. 3/20(日)上午 9:00-12:00，地點：關西鎮衛生所，廠牌：莫德納疫苗第3劑，隨到隨打，限額600名。下午13:00-16:00，廠牌：莫德納疫苗第1-2劑，隨到隨打，限額600名，合計1200名。

衛生局另表示，為同時提升長者免疫保護力，新竹縣配合疾病管制署，自即日起擴大肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)公費接種對象至71歲以上長者（46年次），凡符合公費對象，可盡速至13鄉鎮市衛生所及3家合約院所，分別是台大生醫竹北院區、東元綜合醫院、麥建方小兒科診所接種。

衛生局也提醒民眾，接種肺炎鏈球菌與新冠疫苗接種間隔至少7天，接種肺炎鏈球菌後可及早預防，避免長者感染導致發生侵襲性肺炎鏈球菌感染症。

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