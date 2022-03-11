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竹縣新建勝利國中 111學年度擬首招20班約600人

中央社 / 新竹縣11日電

為解決學子就學需求，新竹縣政府新建勝利國中。新竹縣長楊文科今天前往視察時表示，學校預計在111學年度首次招收一年級新生20班約600人。

新竹縣政府投入超過新台幣11億元經費，在國際AI智慧園區新建占地約2.7公頃的勝利國中，楊文科與新竹縣教育局、工務處今天視察工程進度。

楊文科透過新聞稿指出，勝利國中目前工程進度超前，1期校舍預計今年8月竣工，今年9月新學年，將可招收1年級新生20班約600人；等到明年10月底全面竣工，將逐年招收至全校63班（含附設幼兒園2班、學前特教班1班），預計共招收1868名學生。

新竹縣政府表示，勝利國中整體空間採用「流動型」設計，校園設計延續地景都市主義，將校園視為都市地景的局部，並充分融合周邊地貌，形塑校園生活，也為動靜交會的場所。

新竹縣政府指出，因應綠能環保，建築外殼採用節能、垂直遮陽板設置、水平遮陽、落地窗、綠建材，達到友善環境的願景。

新竹 楊文科

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