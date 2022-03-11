新竹市府籲提前掃墓 大坪頂12日起交通管制

清明節將至，新竹市政府針對大坪頂永生園推出分流措施，包括12日起每個週末及假日提供免費接駁車，及鄰近道路進行交管，呼籲民眾提前掃墓，避開人潮。

新竹市政府今天發新聞稿指出，大坪頂永生園每年湧進上萬人祭祀，為疏導人潮，推出多項分流措施。

竹市府指出，明天起每週末至清明連假，開放三姓路橋沿線停車，且沿線設5處接駁站，免費接駁車約15分鐘就有一班，三姓橋首班車上午8時發車，末班車下午2時發車；大坪頂首班車上午8時30分發車，末班車下午3時發車。

竹市府表示，明天起每個週末及清明連假進行交通管制，上午7時至下午3時實施汽機車分流，元培街148巷限行機車，汽車請由元培街轉香村路300巷上山；中華路五段331巷實施單向管制，禁止車輛進入，汽車一律由中華路五段331巷下山。

另外，為使民眾掃墓便利，新竹市殯葬管理所元旦後開始各公墓除草作業，目前使用中的公墓共有6座，預計3月中旬完成全部公墓除草，也呼籲民眾提早於3月掃墓，避開清明車潮。

新竹市政府民政處指出，大坪頂納骨塔新建工程「永恆之丘」即將完工，清明連假將推出結合建築、景觀、藝術的納骨塔藝術展，預計吸引大批人潮前往，呼籲民眾提前完成掃墓，清明連假期間走訪參觀大坪頂感受不同樣貌。