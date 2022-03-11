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新竹縣首次引入YouBike 最快6月上路

中央社 / 新竹縣11日電

新竹縣首次引入公共自行車服務，新竹縣政府與微笑單車公司今天完成簽約，縣長楊文科表示，最快今年6月啟用，力拚明年底建置完成100個YouBike2.0站點。

新竹縣政府上午辦理「新竹縣YouBike2.0公共自行車簽約記者會」，縣長楊文科與微笑單車股份有限公司董事長楊劉麗珠正式完成簽約，並在縣府廣場附近試騎YouBike。

楊文科接受媒體訪問表示，站點將分布於竹北市、竹東鎮、新豐鄉及湖口鄉，盼在明年底前，共建置完成100站及投放750輛車。

楊文科說，新竹縣將採用YouBike2.0系統，為輕樁無電設站型態，相較舊系統YouBike1.0，可快速佈站。未來，將以先廣後密的設站原則，方便民眾租借。

交通旅遊處長游志祥提供新聞資料表示，公共自行車主要滿足民眾短距離通勤通學需求，第1期建置將以竹北市優先，並以交通運輸場站、學校、機關、住宅區及商業區等為重點推動區域，預計今年底完成設站50站、投放400輛車。

游志祥說，第2期將建置在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉，預計於民國112年底完成設站50站、投放350輛車。

新竹 YouBike 楊文科

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