YouBike2.0來了 竹縣4鄉鎮拚設百站 竹北最快6月騎得到

新竹縣政府宣布引進YouBike2.0公共自行車系統，11日由縣長楊文科與微笑單車股份有限公司董事長楊劉麗珠正式簽約，縣府交旅處表示，部分站點最快於今年6月正式營運，站點分布於竹北市、竹東鎮、新豐鄉及湖口鄉，力拚明年底前建置完成100站、投放750輛車，讓新竹縣公共運輸邁向新里程碑。

桃竹苗地區僅新竹縣未引進公共自行車，不少民眾引頸期盼在竹縣也能騎YouBike，作為上班上課、觀光旅遊的代步工具。縣府指出，新竹縣將比照雙北的規格採用YouBike2.0系統，相較舊系統YouBike1.0，可更快速佈站，未來將以「先廣後密」的設站原則，促使民眾租借更加便利。

楊文科說，過去YouBike1.0系統遇停電就無法充電，竹縣採用的2.0系統不怕停電，因為採取輕樁無電的設站型態，上面有太陽能板24小時隨時都在充電，有任何問題微笑單車公司會來解決，竹縣要做就要做最好的。劉麗珠也表示，2.0系統經過13年研發創新，符合民眾需求。

交旅處長游志祥表示，公共自行車主要滿足民眾短距離通勤通學需求，第一期建置將以竹北市優先，並以交通運輸場站、學校、機關、住宅區及商業區等為重點推動區域，預計於今年底完成設站50站、投放400輛車；第二期在竹東、新豐、湖口建置，力拚明年底再設站50站、投放350輛車。