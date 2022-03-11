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YouBike2.0來了 竹縣4鄉鎮拚設百站 竹北最快6月騎得到
新竹縣政府宣布引進YouBike2.0公共自行車系統，11日由縣長楊文科與微笑單車股份有限公司董事長楊劉麗珠正式簽約，縣府交旅處表示，部分站點最快於今年6月正式營運，站點分布於竹北市、竹東鎮、新豐鄉及湖口鄉，力拚明年底前建置完成100站、投放750輛車，讓新竹縣公共運輸邁向新里程碑。
桃竹苗地區僅新竹縣未引進公共自行車，不少民眾引頸期盼在竹縣也能騎YouBike，作為上班上課、觀光旅遊的代步工具。縣府指出，新竹縣將比照雙北的規格採用YouBike2.0系統，相較舊系統YouBike1.0，可更快速佈站，未來將以「先廣後密」的設站原則，促使民眾租借更加便利。
楊文科說，過去YouBike1.0系統遇停電就無法充電，竹縣採用的2.0系統不怕停電，因為採取輕樁無電的設站型態，上面有太陽能板24小時隨時都在充電，有任何問題微笑單車公司會來解決，竹縣要做就要做最好的。劉麗珠也表示，2.0系統經過13年研發創新，符合民眾需求。
交旅處長游志祥表示，公共自行車主要滿足民眾短距離通勤通學需求，第一期建置將以竹北市優先，並以交通運輸場站、學校、機關、住宅區及商業區等為重點推動區域，預計於今年底完成設站50站、投放400輛車；第二期在竹東、新豐、湖口建置，力拚明年底再設站50站、投放350輛車。
新竹縣政府表示，簽約後將加速邀集相關單位進行密集站點會勘，以盡早提供公共自行車服務給民眾使用，竹北地區目前計畫在竹北火車站、新竹高鐵站、新竹縣政府、醫院、公園附近都會有站點，另外交通節點如遠百竹北店附近的光明六路與莊敬北路路口也預計設站，方便民眾利用。
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