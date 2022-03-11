掃墓季到！ 新竹市大坪頂永生園明起交管 加開接駁車

清明節快到了，新竹市大坪頂永生園預估湧入上萬人祭祀，由於大坪頂正在進行納骨塔新建工程，現場停車位大幅縮減。新竹市政府今天指出，明天起至清明連假的周末開放三姓路橋沿線停車，還有免費接駁車約15分鐘1班；大坪頂鄰近道路也將採汽機車分流與單向管制，確保交通順暢，另全市公墓除草將陸續完成，籲民眾提前3月掃墓。

新竹市目前使用中的公墓共有6座，市府殯葬管理所元旦後展開各公墓除草作業，預計3月中旬完成全部公墓除草，也呼籲民眾提早於3月掃墓，避開清明連假車潮。

由於大坪頂正進行納骨塔新建工程，停車位大幅縮減至110格，新竹市政府交通處規畫明天開始的每個周末（3月12、13、19、20、26、27日）及清明連假（4月2至5日），每天上午7時至16時開放三姓橋路段路側停車，並設5處接駁站，皆設有遮蔭避雨帳棚，停車後步行3分鐘即有1站，免費接駁車坐滿即發車，至少每15分鐘1班車。

交通處指出，三姓橋首班車將於早上8時發車，末班車下午2時發車，可直達大坪頂永生園，車程約5至10分鐘；另大坪頂首班車8時30分發車、末班車下午3時發車。另，若大坪頂與三姓橋路側均停滿，人員將導引民眾至鄰近元培大學停車，共150個車位。

為使周邊道路交通順暢，明天起每個周末至清明連假，每天上午7時至下午3時實施汽機車分流，元培街148巷限行機車，汽車請由元培街轉香村路300巷上山；中華路五段331巷（往大坪頂方向）實施單向管制禁止車輛進入，汽車由中華路五段331巷下山。

市府也提醒民眾，因大坪頂停車位有限、道路狹小，警察局將視車潮彈性交通管制，請依停車場導引牌面停放汽機車，並配合警察或交通疏導人員導引小心慢行。