永光化學三廠火警產生異味濃煙 桃園環保局開罰
桃園市觀音工業區永光化學三廠昨天火警，桃園市政府環境保護局今天表示，現場產生明顯異味污染物，將依違反空氣污染防制法處新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰。
永光化學三廠1棟廠房昨天晚間9時42分火警，幸未造成人員傷亡，但火災產生的濃煙蔓延觀音及大園區等，空氣中聞得到惡臭。
環保局表示，經稽查人員前往檢測，下風處總揮發性有機物質為0.45ppm，現場產生明顯異味污染物，將依法告發。
環保局說，稽查員已要求業者圍堵消防廢水並抽回到廠內蓄水池；此外，稽查員到下游大堀溪取水檢測水質酸鹼度為中性、水溫攝氏20度，重金屬銅、鎳都未檢出，未有污染。
環保局表示，將責成業者儘速委託合格清除處理業者處理火災產生的廢棄物，並在廢棄物清理前提處置計畫書，經審查核准後始得清除。
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