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影／不老騎士環島到新竹 手作布丁替社區長輩加點心

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
79歲鄭鈴美是今年最高齡的不老女騎士。記者張裕珍／攝影
79歲鄭鈴美是今年最高齡的不老女騎士。記者張裕珍／攝影

弘道老人福利基金會主辦的「不老騎士為愛千里」活動昨天從台中啟程，23名平均年齡75歲的不老騎士，首度以順時針方式展開10天環島，昨天首日風塵僕僕騎了97公里抵達新竹市。此次環島行重點同步推廣獨居弱勢長輩餐食計畫，不老騎士們今天一早造訪立功社區製作雞蛋布丁，替社區弱勢長輩手作餐後點心，也傳遞熱血不老精神。

不老騎士活動從2007年展開，今年是第11次的環島行。參與長輩從65歲到98歲都有，大家幾乎都是懷抱著「環島夢」主動報名，88歲薛銀生曾是飛機修護工程師，退休後一直想要騎車環島，看到了弘道不老騎士訊息主動致電基金會，今年終於得以圓夢。

「能騎車環島的感覺真好！」薛銀生說，自己個性外向好玩，以前常出國、登山，也一直夢想騎車環島，昨天展開環島後，雖然右膝因為開過刀，「膝蓋狀況不太理想」，但他心情還是很好，尤其這幾天天氣也特別好，跟著大家同行感覺很不錯。

今年女性最高齡的不老女騎士是79歲鄭鈴美，她說，自己在彰化老人養護中心擔任志工多年，因機構位在山上，自己也很習慣長途騎車，「很嚮往環島活動，要趁自己還有體力時趕快完成」，來到不老騎士團彼此有照應，大家也都像朋友般交流，相當愉快，恰好達陣日隔天就是80歲生日，也希望這趟難得的環島行作為送給自己的生日禮物。

弘道老人福利基金會從2019年起就結合不老騎士活動，發起獨居弱勢長輩餐食計畫，為期10天環島行程會在不同縣市定點與社區長輩交流，今天首站來到立功社區發展協會，不老騎士們挽起袖子，挑戰製作雞蛋布丁，從打蛋加糖、鮮奶到蒸煮都不馬虎。

立功社區發展協會執行長陳秋羽說，社區設有廚房平時提供新竹市東區長照長輩送餐到宅服務，也協助製作其他失智據點、C級據點與樂活食堂等餐點，目前送餐服務對象有30名長輩，「365天全年無休」，不老騎士手做的布丁，今天將隨餐一起附上。

23名平均年齡75歲的不老騎士抵達新竹市，今天一早造訪立功社區製作雞蛋布丁，替社區弱勢長輩手作餐後點心。記者張裕珍／攝影
23名平均年齡75歲的不老騎士抵達新竹市，今天一早造訪立功社區製作雞蛋布丁，替社區弱勢長輩手作餐後點心。記者張裕珍／攝影
23名平均年齡75歲的不老騎士抵達新竹市，今天一早造訪立功社區製作雞蛋布丁，替社區弱勢長輩手作餐後點心。記者張裕珍／攝影
23名平均年齡75歲的不老騎士抵達新竹市，今天一早造訪立功社區製作雞蛋布丁，替社區弱勢長輩手作餐後點心。記者張裕珍／攝影
23名平均年齡75歲的不老騎士抵達新竹市，今天一早造訪立功社區製作雞蛋布丁，替社區弱勢長輩手作餐後點心。記者張裕珍／攝影
23名平均年齡75歲的不老騎士抵達新竹市，今天一早造訪立功社區製作雞蛋布丁，替社區弱勢長輩手作餐後點心。記者張裕珍／攝影
23名平均年齡75歲的不老騎士抵達新竹市，今天一早造訪立功社區製作雞蛋布丁，替社區弱勢長輩手作餐後點心。記者張裕珍／攝影
23名平均年齡75歲的不老騎士抵達新竹市，今天一早造訪立功社區製作雞蛋布丁，替社區弱勢長輩手作餐後點心。記者張裕珍／攝影
弘道老人福利基金會主辦的「不老騎士為愛千里」今天從新竹市再往北出發。記者張裕珍／攝影
弘道老人福利基金會主辦的「不老騎士為愛千里」今天從新竹市再往北出發。記者張裕珍／攝影
88歲薛銀生曾是飛機修護工程師，退休後一直想要騎車環島，看到了弘道不老騎士訊息主動致電基金會，今年終於得以圓夢。記者張裕珍／攝影
88歲薛銀生曾是飛機修護工程師，退休後一直想要騎車環島，看到了弘道不老騎士訊息主動致電基金會，今年終於得以圓夢。記者張裕珍／攝影

環島 獨居 新竹

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