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鄭文燦：連6天無本土個案 多所學校3/14復課

中央社 / 桃園11日電

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園已連續6天無本土個案，學校、活動等將逐步恢復正常運作；受到疫情影響的學校包括觀音國小、富林國小等，疫情監測到今天，將在14日復課。

鄭文燦上午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後表示，桃園已連續6天「+0」，學校上課、市府活動、館舍營運等，會逐步恢復正常營運和活動，包括桃園購物節、地景藝術節等。

鄭文燦說，還是要請學校做好防疫規範、健康監測等；國高中生疫苗接種部分，第3劑施打狀況會依照中央決定安排。

鄭文燦表示，受到疫情影響的學校監測到今天，14日會復課，包括米迪幼兒園（含米吉課照中心）、觀音國小及其附幼、富林國小及其附幼 、新街國小及其附幼，目前2採都是陰性，可以讓他們順利回到學校上課。

桃園 鄭文燦 疫情

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