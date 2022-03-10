桃園補教2萬斤白米愛心捐弱勢 課後補救清寒學子升學

桃園市補習教育事業協會暨兒童課後照顧服務協會今天舉辦扶老攜幼、幸福過暖冬」愛心送暖公益活動，2協會今年募集2萬斤白米（約40萬元），該協會理事長吳正吉代表捐贈內壢國中等4所國中小學弱勢家庭、藍迪兒童之家、幸福基金會及15里社區發展協會附設關懷據點，他今天下午表示，為照顧弱勢家庭孩子平等受教權，該協會幫助弱勢學子課後補救之外，今年第2年捐贈白米關懷弱勢家庭和社福團體，希望拋磚引玉喚起社會一起做公益。

這項愛心公益捐白米活動，桃園市補習教育事業協會暨兒童課後照顧服務協會將募集2萬斤白米，分別捐贈學校中低戶弱勢學子家庭，包括內壢國中、龍岡國中各4000斤、山東國小2000斤、迴龍國中小學及藍迪兒童之家各1200斤、幸福基金會1000斤，另捐贈15個里社區發展協會附設關懷據點，每據點200斤白米，總共3000斤及其他弱勢單位。

桃園市兒童課後照顧服務協會發起教育登階計畫，針對弱勢家庭學童課後補救，讓弱勢孩子教育不會輸在起跑點，今年邁入第13年，其中楊梅一名原住民國中女生，由阿嬤隔代教養，她的數學成績不理想，又因家中經濟不好，無法補習，補習教育事業協會暨兒童課後照顧服務協會獲知後，為她進行課後補救課程，也讓她去年如願進入公立高中學習。