中原營區改建預計10月完工 年底文博會將在園區舉辦

因應中壢中原營區搬遷及鐵路地下化，並設置中原車站，桃市府以徵收方式取得區段徵收範圍內土地，並與軍方合作，推動互助活化閒置營區；桃園市長鄭文燦今也前往視察中壢中原營區區段徵收工程並表示，工程預計10月底完工，而文創博覽會也將在園區內舉辦，讓民眾不需要跑到台北華山，留在桃園就有豐富場地。

工務局表示，中原營區區段徵收工程範圍以普忠路、西以乙種工業區為界、南以台鐵鐵路及北以省道中華路二段為界，總重劃面積約10.98公頃，總經費約4億463萬元，工程去年7月動工，包含新闢道路總長約838公尺、設置2座滯洪池、新增公園1座、妥善人行步道、大牛欄支渠護岸更新及改道、汙水管線及管線地下化、自來水管線及共同管道工程、照明路燈與景觀植栽整合工程等；並將滯洪池設計地下化，上方空間優化為公園，人行道採用透水性鋪面鋪設，達到大地的滲透及滋養植物的功能，預計今年10月竣工。

工務局為營造綠能環境，計畫區也實施景觀植栽整合及樹木移植工程，運用存活率最高的預培盆與全樹型移植工法，不須剪枝就可移植，以樟樹及榕樹為主，共移植樹木約215株；鄭文燦今也親手種下樹木。