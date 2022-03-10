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俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

中原營區改建預計10月完工 年底文博會將在園區舉辦

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭文燦今也親手種下樹木並表示，未來林蔭大道四季都有美景。記者翁唯真／攝影
鄭文燦今也親手種下樹木並表示，未來林蔭大道四季都有美景。記者翁唯真／攝影

因應中壢中原營區搬遷及鐵路地下化，並設置中原車站，桃市府以徵收方式取得區段徵收範圍內土地，並與軍方合作，推動互助活化閒置營區；桃園市長鄭文燦今也前往視察中壢中原營區區段徵收工程並表示，工程預計10月底完工，而文創博覽會也將在園區內舉辦，讓民眾不需要跑到台北華山，留在桃園就有豐富場地。

工務局表示，中原營區區段徵收工程範圍以普忠路、西以乙種工業區為界、南以台鐵鐵路及北以省道中華路二段為界，總重劃面積約10.98公頃，總經費約4億463萬元，工程去年7月動工，包含新闢道路總長約838公尺、設置2座滯洪池、新增公園1座、妥善人行步道、大牛欄支渠護岸更新及改道、汙水管線及管線地下化、自來水管線及共同管道工程、照明路燈與景觀植栽整合工程等；並將滯洪池設計地下化，上方空間優化為公園，人行道採用透水性鋪面鋪設，達到大地的滲透及滋養植物的功能，預計今年10月竣工。

工務局為營造綠能環境，計畫區也實施景觀植栽整合及樹木移植工程，運用存活率最高的預培盆與全樹型移植工法，不須剪枝就可移植，以樟樹及榕樹為主，共移植樹木約215株；鄭文燦今也親手種下樹木。

鄭文燦表示，中原營區因鄰近中壢工業區、內壢交流道及中原大學，將運用本計畫區地理優勢，保留19棟庫房群並改造，將會有文創、餐飲、展覽、室內外表演場域，打造以文化創意及藝術展演等產業為主專用區，並配合中原大學學術資源，建置中原創業村、林蔭大道等，文博會結束後館舍將交由青年局及文化局管理使用。

中壢中原營區內保留19棟庫房群，打造以文化創意及藝術展演等產業為主專用區。記者翁唯真／攝影
中壢中原營區內保留19棟庫房群，打造以文化創意及藝術展演等產業為主專用區。記者翁唯真／攝影
中壢中原營區實施景觀植栽整合及樹木移植工程，以樟樹及榕樹為主，共移植樹木約215株。記者翁唯真／攝影
中壢中原營區實施景觀植栽整合及樹木移植工程，以樟樹及榕樹為主，共移植樹木約215株。記者翁唯真／攝影
中壢中原營區內保留19棟庫房群，改造成為各式展館。記者翁唯真／攝影
中壢中原營區內保留19棟庫房群，改造成為各式展館。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今前往視察中壢中原營區區段徵收工程。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今前往視察中壢中原營區區段徵收工程。記者翁唯真／攝影
中壢中原營區完工後，沿線景觀模擬圖。圖／工務局提供
中壢中原營區完工後，沿線景觀模擬圖。圖／工務局提供

鄭文燦 區段徵收 人行道

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