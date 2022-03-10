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農場「日行一膳」捐贈有機蔬果 提供植物人營養餐食

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣逸楓有機農場及星之谷生態農場邀集青農朋友，採收用心栽種的有機高麗菜，捐贈給創世苗栗安養院57位院民作為營養餐食。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣逸楓有機農場及星之谷生態農場邀集青農朋友，採收用心栽種的有機高麗菜，捐贈給創世苗栗安養院57位院民作為營養餐食。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣逸楓有機農場及星之谷生態農場今天邀集青農朋友，在植樹節前夕齊聚菜圃，採收用心栽種的有機高麗菜，捐贈給創世苗栗安養院57位院民作為營養餐食，希望讓植物人食的安心，增強免疫力。

創世基金會苗栗安養院指出，逸楓有機農場及星之谷生態農場以無毒、友善環境的概念經營，長期關注在地公益，多年來陸續協助創世募集尿布及奶粉，農場最近得知植物人的飲食需要新鮮蔬菜，趕緊聯繫身邊青農朋友，將農場店鋪原本要販售的50包青菜，都先採收捐助給創世苗栗分院。

農場負責人周榮新及女兒周欣儀說「今年植樹節不種樹，改種菜！」農場3月規畫「日行一膳」蔬菜專區，專門種植適合植物人食用的當季蔬果，採收後捐給創世基金會，同時將善舉傳達給身邊青農好友，鼓勵大家一起加入公益行列。

創世苗栗分院院長陳綠蓉指出，營養均衡是臥床者維持身體機能的重要來源，安養院內的植物人餐食都由專業營養師評估，針對每個院民，以米、蛋、油、蔬菜、肉等製作流質飲食，另外加入高蛋白給予營養補給，歡迎社會大眾日行一「膳」，每月300元用最「食」在的愛，長期支持植物人每日營養餐食。」愛心專線（037）275848分機9行膳小組。

逸楓有機農場及星之谷生態農場邀集青農朋友，採收用心栽種的有機高麗菜，捐給創世苗栗安養院的院民作為營養餐食，農場負責人周榮新（右）代表接受感謝狀。記者胡蓬生／攝影
逸楓有機農場及星之谷生態農場邀集青農朋友，採收用心栽種的有機高麗菜，捐給創世苗栗安養院的院民作為營養餐食，農場負責人周榮新（右）代表接受感謝狀。記者胡蓬生／攝影

植物人 安養院 青農

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