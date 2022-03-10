農場「日行一膳」捐贈有機蔬果 提供植物人營養餐食

苗栗縣逸楓有機農場及星之谷生態農場今天邀集青農朋友，在植樹節前夕齊聚菜圃，採收用心栽種的有機高麗菜，捐贈給創世苗栗安養院57位院民作為營養餐食，希望讓植物人食的安心，增強免疫力。

創世基金會苗栗安養院指出，逸楓有機農場及星之谷生態農場以無毒、友善環境的概念經營，長期關注在地公益，多年來陸續協助創世募集尿布及奶粉，農場最近得知植物人的飲食需要新鮮蔬菜，趕緊聯繫身邊青農朋友，將農場店鋪原本要販售的50包青菜，都先採收捐助給創世苗栗分院。

農場負責人周榮新及女兒周欣儀說「今年植樹節不種樹，改種菜！」農場3月規畫「日行一膳」蔬菜專區，專門種植適合植物人食用的當季蔬果，採收後捐給創世基金會，同時將善舉傳達給身邊青農好友，鼓勵大家一起加入公益行列。