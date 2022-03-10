快訊

戰爭以來首次最高級別會晤 路透：俄烏外長開始會談

303大停電現場還原 興達電廠「關鍵22分鐘」畫面首曝光

桃園工業服務業普查處揭牌 3不2會原則查13萬廠商

中央社 / 桃園10日電

桃園市政府成立工業及服務業普查處今天舉行揭牌儀式。市長鄭文燦表示，預計動員超過800名人力，將秉持「3不+2會」原則訪查逾13萬家廠商，作為未來經濟發展計畫參考依據。

鄭文燦上午出席「桃園市工業及服務業普查處成立暨揭牌儀式」時表示，工業及服務業普查是政府每5年辦理一次的重要基本國勢調查，此次普查期間為今年6月1日至7月31日，並於5月18日至6月30日開放網路填報作業。

鄭文燦說，此次普查範圍包括公司、商號、工廠及診所等廠商對象，目前桃園公司登記及商業登記各約6萬5000家、工廠登記約1萬2000家、診所則有1600家。

鄭文燦表示，普查員將秉持「3不+2會」訪查原則，「不」會洩漏受查廠商資料給任何人、「不」會詢問與普查表無關的資料、「不」會要求提供帳戶或存摺，以及「會」佩戴普查員證、「會」遞（寄）送函文給受查單位，方便廠商識別。

桃園市政府主計處長林世杰表示，普查內容包括廠商基本資料、經營項目、人力運用情形，以及收入、支出、資產等核心項目，透過普查瞭解桃園市工業及服務業經營概況、資源分布、生產結構及各項營運特徵，作為未來經濟發展計畫的參考依據。

桃園 鄭文燦

延伸閱讀

桃園購物節壓軸抽小檜溪好宅 鄭文燦：盼帶動消費

桃園購物節抽千萬好宅 小檜溪建案基地首曝光

企業投資桃園逾3千億 市府預估帶進2.6萬工作機會

酷龍曝留大S電話20多年 鄭文燦自己也有個24年前的號碼

相關新聞

竹東與寶山部分地區17日停水 影響約9798戶

台灣自來水公司第三區管理處今天表示，因應工程，竹東鎮柯湖里和寶山鄉山湖路等地區，在17日上午9時至下午5時停水，預計影響...

麥當勞頭份中央路店生意興隆 機車違停亂象待解決

麥當勞在頭份市開設的第3家店已在中央路營運，生意興隆，但消費者往往將機車違規停放在人行道及店門口，亂象橫生，縣議員曾玟學...

竹市今揭牌成立工業及服務業普查處 6月起訪查工商單位

為辦理110年度工業及服務業普查，新竹市政府今天揭牌成立工業及服務業普查處，市府指出，6月1日至8月15日將動員300多...

苗縣工業及服務業普查處揭牌 將秉「3不2會」原則

苗栗縣工業及服務業普查處上午在縣府揭牌成立，將與各鄉鎮公所動員310名人力，從6月1日至7月31日展開全縣2萬7000多...

遞補竹縣議員何建樺宣誓就職 議會民進黨團今成立

新竹縣前國民黨籍議員陳栢維，因涉詐領助理費經法院判處有期徒刑，並褫奪公權確定，依法由同選區的民進黨籍何建樺遞補。今天上午...

「台灣第一水庫」虎頭埤外來魚種嚴重 市府辦釣魚比賽

有「台灣第一水庫」稱號的台南虎頭埤風景區，一直以「生態豐富」聞名各地，也同樣面臨外來魚種入侵。虎頭埤風景區今天宣布舉辦「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。