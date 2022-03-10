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麥當勞頭份中央路店生意興隆 機車違停亂象待解決

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
麥當勞在頭份市開設的第3家店已在中央路營運，生意興隆，但消費民眾往往在店門前違規停放機車，亂象橫生。圖／讀者提供
麥當勞在頭份市開設的第3家店已在中央路營運，生意興隆，但消費民眾往往在店門前違規停放機車，亂象橫生。圖／讀者提供

麥當勞在頭份市開設的第3家店已在中央路營運，生意興隆，但消費者往往將機車違規停放在人行道及店門口，亂象橫生，縣議員曾玟學頻頻接獲陳情，昨邀頭份警分局、市公所等單位會勘改善方案，店家表達將積極協助改善，頭份警方將把當地列為重點取締區域，加強巡邏。

曾玟學在臉書指出，前陣子頭份開了第3家麥當勞，開幕後生意好的不得了，但同時也收到不少陳情，有很多人為方便將車直接騎上人行道，停在店門口。加上得來速也有車道，雖然目前還沒開放，但因有多個出入口，隔壁又是車行，這段路不時會有汽車與機車出現在人行道上，未來店家一旦開放外送平台送餐時，門口勢必停滿滿，行人處境更危險。

曾玟學表示，中央路進行改善工程後，人行道加大加寬，但許多民眾到店家購物，都習慣騎上人行道停在店門口，這種現象其實不只在麥當勞，在沿路一些店家前都會出現。

曾玟學昨天邀頭份警分局、市公所、縣府工務處、店家及議員陳光軒、黎煥強團隊會勘，討論改善方案，由於人行道原本就禁行車輛， 警方表明將加強巡邏，將此區列為重點取締區域，呼籲民眾遵守交通規範。

曾玟學表示，店家配合態度非常積極，目前已先在門口擺上禁止停車的烤漆拒馬，未來也會開放得來速車道內的停車場供機車騎士用餐停放，將研議以清楚告示知會消費者，減少機車違規。此外，市公所也將在斜坡處增加人行道禁行機車的告示，並研擬增加停車格，初步建議門口正前方整排都畫為機車格，以符合實務需求，提醒大家千萬別因方便而違規，造成行人危險喔，頭份要進步需要靠市民共同努力。

縣議員曾玟學（中）針對機車騎上頭份中央路人行道的亂象，邀相關單位研議改善方案。圖／曾玟學提供
縣議員曾玟學（中）針對機車騎上頭份中央路人行道的亂象，邀相關單位研議改善方案。圖／曾玟學提供
縣議員曾玟學（中）針對機車騎上頭份中央路人行道的亂象，邀相關單位研議改善方案。圖／曾玟學提供
縣議員曾玟學（中）針對機車騎上頭份中央路人行道的亂象，邀相關單位研議改善方案。圖／曾玟學提供

人行道 曾玟學 麥當勞

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