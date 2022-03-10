影／消防署霸氣補助8578萬元 竹市新購5輛消防車今亮相

新竹市消防局近年陸續充實消防人力、軟硬體設備，獲消防署全額補助8578萬元汰換消防，新購的水箱消防車、水庫消防車、化學消防車與2輛雲梯消防車今天亮相。消防署長蕭煥章今天特地南下竹市參與交車啟用儀式，期勉提供市民最即時、安全服務。

今天消防車輛交車啟用儀式，選在新竹市明湖路上的消防局教育訓練基地舉行，5輛車一字排開相當壯觀，分別為水箱車、水庫車、化學車及雲梯車，皆為最新型款式，其中雲梯車為52公尺與32公尺各1輛，也讓消防局雲梯車數量增至4輛，以利出勤調度。

副市長沈慧虹出席消防車輛交車啟用儀式，她表示，平時除了要讓消防弟兄做好基礎與進階訓練，厚植專業救災技能，工具的加強也很重要，很感謝中央更給力，讓消防局能新購新式消防車，加上竹市訓練有素的消防人員，一同守護民眾消防公共安全。

蕭煥章表示，新竹市消防局擴編消防人力至380人，這次在中央與地方努力下汰換老舊消防車輛，以因應現代化消防及大規模災害救災勤務需求。他也特別讚揚新竹市去年在遠見雜誌評比「公共安全與消防」指標拿下全國第一，讓市民生活環境更安心。