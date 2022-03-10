竹市今揭牌成立工業及服務業普查處 6月起訪查工商單位

為辦理110年度工業及服務業普查，新竹市政府今天揭牌成立工業及服務業普查處，市府指出，6月1日至8月15日將動員300多人，全面訪查全新竹市2萬6千餘個工商單位，請市民支持配合訪查作業，提供詳實營運現況資料，廠商主動填報還可參與抽獎。

副市長沈慧虹出席揭牌典禮，她說，普查統計結果除了可彰顯竹市經濟實力外，亦對於如生物科技、綠色能源、文化創意、健康照護、國際物流及觀光旅遊等新興重點產業具政策評估與規畫價值，有助於市府研擬各項經濟政策及輔導產業發展計畫。

市府指出，竹市為工商服務業發達的都會型行政區，據財政部公布110年資料，新竹市全年創造3.57兆元營利事業銷售額，排名全國第六，超越直轄市台南市；如以人均營利事業銷售額來看，每人創造788.5萬元營業額蟬聯全國第一，顯見竹市工商業發達。

主計處處長鄭淑芳表示，6月起將展開全面普查至7月31日，抽樣調查將持續至8月15日。為順應數位化趨勢，也積極推動網路填報，廠商可提前於5月18日至6月30日上網填報，並可參加抽獎，總獎額為200萬元，頭獎為10萬元的超商商品卡。