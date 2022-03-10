苗縣工業及服務業普查處揭牌 將秉「3不2會」原則

苗栗縣工業及服務業普查處上午在縣府揭牌成立，將與各鄉鎮公所動員310名人力，從6月1日至7月31日展開全縣2萬7000多家廠商的普查工作，由於詐騙猖獗使普查工作難度大增，縣長徐耀昌強調，普查員將會嚴守資料保密，秉持「3不2會」原則，落實達成工業及服務業普查目標。

縣府主計處指出，凡從事工業及服務業普查行業範圍的企業或場所單位，不論公營或民營，公司組織或非公司組織，已登記或未登記，設有固定處所者，都列入普查對象，全縣共分158個普查區，約2萬7000多家廠商。這次普查規畫採取網路填報、派員訪問方式進行，受訪廠商在5月18日前將收到通知函，可提前從5月18日起至6月30日運用行動裝置或電腦先行上網填報，並可參加抽獎活動，總金額200萬元，最大獎為10萬元超商禮券。

縣府指出，行政院主計總處從1954年開始辦工業及服務業普查，每5年辦理1次，今年是第14次辦理，從6月1日至7月31日展開實地訪查，苗栗縣的普查作業由主計、工商、民政等局處會同各鄉鎮公所辦理，包括行政人員、審核員、指導員及普查員將動員310名人力。

徐耀昌與民政處長彭基山、工商發展處長詹彩蘋、主計處長吳月萍等人上午在縣府第一辦公大樓揭牌成立苗栗縣工業及服務業普查處，各鄉鎮公所3月21日將成立工業及服務業普查所，負責推動各鄉鎮普查工作。