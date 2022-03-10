桃園購物節壓軸抽小檜溪好宅 鄭文燦：盼帶動消費

桃園購物節受到疫情影響，發票登錄時間延展至4月7日，目前還有房、車待抽獎。桃園市長鄭文燦今天揭綵壓軸獎項之一的小檜溪好宅，他表示，希望購物節能夠帶動桃園消費。

桃園市政府經濟發展局表示，「桃園購物節」去年11月5日登場，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，發票登錄時間延展至今年4月7日，只要憑在桃園市消費滿新台幣500元的發票，上網登錄即可參加抽獎，獎項超過2000個，最大獎項為價值千萬的小檜溪好宅及青埔好宅。

桃園市長鄭文燦今天下午出席「有購幸福、好房揭綵記者會」，揭綵壓軸抽獎獎項之一的「小檜溪好宅」；鄭文燦會後接受媒體聯訪表示，「桃園購物節」總抽獎價值超過8000萬，目前還有2棟房子、6輛汽車、20幾輛電動機車、iPhone手機等獎項待抽。

鄭文燦表示，截至目前登錄發票數已達336萬張，消費金額達117億元，希望桃園購物節能夠帶動桃園的消費，讓因為疫情下滑的服務業等相關消費能回升。

經濟發展局長郭裕信表示，桃園購物節的「天天抽」及「週週抽」活動自3月9日開抽，萬元住宿券將在「週週抽」登場，生活禮券及日、韓機票將於4月中一同與千萬好宅「壓軸抽」，呼籲還未登錄發票的民眾把握機會。

郭裕信表示，「小檜溪好宅」是由亞昕建設、百川建設、東騰機構、昭揚建築、海悅國際及麗寶集團6家建商聯名贊助，送出位於小檜溪重劃區中的「亞昕向陽」，以高參與率的桃園購物節作為助力，提振小檜溪在地完整的規劃與周邊商圈。