遞補竹縣議員何建樺宣誓就職 議會民進黨團今成立

新竹縣前國民黨籍議員陳栢維，因涉詐領助理費經法院判處有期徒刑，並褫奪公權確定，依法由同選區的民進黨籍何建樺遞補。今天上午何建樺宣誓就職後，3位民進黨籍議員也依據《新竹縣議會組織自治條例》成立議會黨團，揭牌儀式冠蓋雲集，黨團召集人縣議員張珈源表示，未來監督縣政將更有力。

何建樺經歷湖口義消分隊長、青商會桃竹苗區執行長、湖口青商會會長等職務，本業從事電器工程行，以素人之姿遞補進入議會，他表示，湖口有許多重大建設，包含交通、運動公園、交流道開闢等，尤其以湖口工業區長年堵車問題嚴重，改善經費龐大需要縣府與中央協助解決，未來也將配合推動縣政。

隨何建樺上任，加上現任同黨議員張珈源、吳傳地，民進黨籍議員達3人，依法可組成議會黨團，今日上午熱鬧舉辦「新竹縣議會民進黨團辦公室」成立茶會，不僅縣長楊文科、議長張鎮榮、民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德及黨內人士出席，前縣長林光華、鄭永金也到場，竹市黨部主委陳建名、市議員李妍慧、鄭美娟、施乃如等人也跨過頭前溪來祝賀。

新竹縣議會民進黨團召集人張珈源表示，好不容易在3年後才有黨團，沒有黨團時依據議會內規要3位議員才能簽提案，從今天開始質詢上的力度、強度將更勝以往，希望在何建樺議員加入後，能發揮在野黨監督的天職，讓行政官員不敢怠惰，民脂民膏發揮最有效的利用，擦亮民進黨於竹縣的招牌，期待下屆會有更多成員。