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遞補竹縣議員何建樺宣誓就職 議會民進黨團今成立
新竹縣前國民黨籍議員陳栢維，因涉詐領助理費經法院判處有期徒刑，並褫奪公權確定，依法由同選區的民進黨籍何建樺遞補。今天上午何建樺宣誓就職後，3位民進黨籍議員也依據《新竹縣議會組織自治條例》成立議會黨團，揭牌儀式冠蓋雲集，黨團召集人縣議員張珈源表示，未來監督縣政將更有力。
何建樺經歷湖口義消分隊長、青商會桃竹苗區執行長、湖口青商會會長等職務，本業從事電器工程行，以素人之姿遞補進入議會，他表示，湖口有許多重大建設，包含交通、運動公園、交流道開闢等，尤其以湖口工業區長年堵車問題嚴重，改善經費龐大需要縣府與中央協助解決，未來也將配合推動縣政。
隨何建樺上任，加上現任同黨議員張珈源、吳傳地，民進黨籍議員達3人，依法可組成議會黨團，今日上午熱鬧舉辦「新竹縣議會民進黨團辦公室」成立茶會，不僅縣長楊文科、議長張鎮榮、民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德及黨內人士出席，前縣長林光華、鄭永金也到場，竹市黨部主委陳建名、市議員李妍慧、鄭美娟、施乃如等人也跨過頭前溪來祝賀。
新竹縣議會民進黨團召集人張珈源表示，好不容易在3年後才有黨團，沒有黨團時依據議會內規要3位議員才能簽提案，從今天開始質詢上的力度、強度將更勝以往，希望在何建樺議員加入後，能發揮在野黨監督的天職，讓行政官員不敢怠惰，民脂民膏發揮最有效的利用，擦亮民進黨於竹縣的招牌，期待下屆會有更多成員。
新竹縣政治長期藍大於綠，何建樺遞補後，被視為綠營布局下屆議員選舉的強心針，不過縣黨部主委彭瑞德今日受訪時對於記者提問下屆議員布局及縣長人選態度保留，議員提名部分他表示需待3月底提名辦法出爐、4月才有確定人選，目前3席會力求連任，至於縣長人選希望有最強母雞出現。
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