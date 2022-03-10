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「台灣第一水庫」虎頭埤外來魚種嚴重 市府辦釣魚比賽

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「台灣第一水庫」虎頭埤外來魚種嚴重，市府辦釣魚比賽。記者周宗禎／翻攝
「台灣第一水庫」虎頭埤外來魚種嚴重，市府辦釣魚比賽。記者周宗禎／翻攝

有「台灣第一水庫」稱號的台南虎頭埤風景區，一直以「生態豐富」聞名各地，也同樣面臨外來魚種入侵。虎頭埤風景區今天宣布舉辦「2022虎頭埤神釣手，外來魚種out」釣魚比賽，3月27日購票入園後到下午4點間，釣到外來魚種的釣客，可將釣到的魚帶至辦公室迎賓廣場前秤重，前六名可得獎金5000元及「釣魚月票」3個月不等獎勵。

市長黃偉哲表示，外來種生物問題是台灣的埤塘共同面臨的嚴重課題，虎頭埤水域生態，水庫中魚類以琵琶鼠、吳郭魚、珍珠石斑、紅尼羅為優勢種，原生魚種只剩下台語稱苦槽仔的「參條」、極樂吻鰕虎2種，其餘都以外來魚種居多，尤其七星飛刀也多有釣獲紀錄。

虎頭埤風景區管理所主任陳宏田說，七星飛刀是外來種，原是觀賞魚，曾釣到60公分長，對既有棲地生態有威脅，因此呼籲遊客不要再野放任何外來種，也禁止民眾或宗教放生，避免外來種問題越趨擴大。

觀旅局長郭貞慧指出，釣魚比賽預計3月27日舉辦，不分年齡、性別皆可參加，需自備釣竿及餌料，本次比賽目標魚為外來魚種，包括吳郭魚、紅尼羅魚、團頭魴（武昌魚）、斑駁尖塘鱧(筍殼魚)、草魚、線鱧(泰國鱧)、小盾鱧（魚虎）、馬拉關麗體魚(珍珠石斑)、琵琶鼠魚、黑鰱（大頭鰱）、白鰱（竹葉鰱）、鯰魚、蟾鬍鯰（土虱）等外來魚種，歡迎對釣魚有興趣遊客參加。

釣竿每人限用手桿一支，長度不限，釣鈎兩門，釣線長短、粗細不限，以不防礙左右釣手為準。甩竿時，應注意周邊人員之安全。相關訊息見虎頭埤風景區官網

「台灣第一水庫」虎頭埤外來魚種嚴重，市府辦釣魚比賽。記者周宗禎／翻攝
「台灣第一水庫」虎頭埤外來魚種嚴重，市府辦釣魚比賽。記者周宗禎／翻攝
「台灣第一水庫」虎頭埤外來魚種嚴重，市府辦釣魚比賽。記者周宗禎／翻攝
「台灣第一水庫」虎頭埤外來魚種嚴重，市府辦釣魚比賽。記者周宗禎／翻攝
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「台灣第一水庫」虎頭埤外來魚種嚴重，市府辦釣魚比賽。記者周宗禎／翻攝
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虎頭埤 水庫 吳郭魚

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