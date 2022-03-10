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桃園購物節抽千萬好宅 小檜溪建案基地首曝光

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
「亞昕向陽」建案目前工程仍在進行中。記者陳俊智／攝影
「亞昕向陽」建案目前工程仍在進行中。記者陳俊智／攝影

2021桃園購物節消費滿500元就能參加抽獎，最大獎是價值千萬元的房子。因新冠肺炎攪局，桃園市政府決定延長活動時間，只要3月31日前消費、4月7日前登錄發票都有抽獎資格。市長鄭文燦今天也開箱位於小檜溪重劃區的房子，鼓勵大家踴躍消費，增加中獎機會。

桃園購物節最大獎是2間價值千萬元的房子，一間位於桃園區小檜區重劃區，另一間在中壢青埔地區。小檜溪重劃區的房子屬於「亞昕向陽」建案，由亞昕建設、百川建設、東騰機構、昭陽建築、海悅國際和力寶集團6家建商聯名贊助，房間坪數26坪，可規劃成2房1衛1廳的精美好宅。

經發局指出，小檜溪重劃區位於桃園市南崁溪畔，周邊除了台1線和國道1號作為聯外道路，還有捷運綠線經過，交通便捷，加上南崁溪整治工程，可享水岸生活。

「亞昕向陽」目前仍在施工，鄭文燦今赴建案接待中心觀看樣品屋，頻頻稱讚室內格局規劃棒，也感謝建商聯名贊助，刺激桃園經濟消費，帶動地方發展。

鄭文燦表示，桃園購物節自去年11月登場，雖然今年初歷經一波疫情，活動暫停，但就好像籃球打進延長賽一樣，更加精采可期。抽獎活動已在9日恢復，除了原本未抽出的獎品外，還另外加碼萬元住宿券，另有生活禮券、日韓機票將於4月中旬與千萬好宅一起抽出幸運得主。

鄭文燦也說，購物節的登錄發票已達336萬張，消費金額達117億元，代表市民「看好台灣、選擇桃園」，希望購物節和旅遊振興重新起跑，能將春節期間服務業下滑的情形重新拉上來。

桃園購物節價值千萬元的精美好宅首度曝光，小檜溪重劃區的房子屬「亞昕向陽」建案，是由６家建設公司聯名贊助。記者陳俊智／攝影
桃園購物節價值千萬元的精美好宅首度曝光，小檜溪重劃區的房子屬「亞昕向陽」建案，是由６家建設公司聯名贊助。記者陳俊智／攝影
桃園購物節價值千萬元的精美好宅首度曝光，小檜溪重劃區的房子屬「亞昕向陽」建案，是由６家建設公司聯名贊助。記者陳俊智／攝影
桃園購物節價值千萬元的精美好宅首度曝光，小檜溪重劃區的房子屬「亞昕向陽」建案，是由６家建設公司聯名贊助。記者陳俊智／攝影
桃園購物節價值千萬元的精美好宅首度曝光，小檜溪重劃區的房子屬「亞昕向陽」建案，是由６家建設公司聯名贊助。記者陳俊智／攝影
桃園購物節價值千萬元的精美好宅首度曝光，小檜溪重劃區的房子屬「亞昕向陽」建案，是由６家建設公司聯名贊助。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（右）開箱購物節最大獎千萬好宅，直誇房間格局規劃棒。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（右）開箱購物節最大獎千萬好宅，直誇房間格局規劃棒。記者陳俊智／攝影

桃園 鄭文燦

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