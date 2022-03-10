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被爆與林智堅交往過 最美代表陳怡樺：鄉民神通廣大

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
擁有「全台最美鎮民代表」美譽的苗栗縣農會理事長、竹南鎮民代表陳怡樺證實曾與新竹市長林智堅交往過。本報資料照片
擁有「全台最美鎮民代表」美譽的苗栗縣農會理事長、竹南鎮民代表陳怡樺證實曾與新竹市長林智堅交往過。本報資料照片

新竹市長林智堅今天被爆出，十多年前曾與擁有「全台最美鎮民代表」美譽的苗栗縣農會理事長、竹南鎮民代表陳怡樺交往過，陳上午證實這件事，強調鄉民真是「神通廣大」，她和林過去確實交往過幾年，但現在彼此都有家庭了，林市長在政治上「發光發熱」，對他只有滿滿的祝福。

大S徐熙媛宣布再婚閃嫁24年前舊愛具俊曄，引發鄉民熱議，也引來仿效風潮，不少人在臉書尋舊愛，新竹市長林智堅在臉書發起找尋「40年前鋼琴老師」任務，沒想到網友自動加碼，幫林智堅找出一張他和竹南鎮民代表陳怡樺交往期間，頭依偎著頭拍下的青澀照片。

陳怡樺上午表示，她20多歲時在當年新竹「風城」當櫃姐，因董事長牽線，與時任立委柯建銘助理的林智堅結識，2人交往了6、7年，後來她因規畫要到日本進修，因此主動提分手，兩人是好聚好散。

陳怡樺說，當年兩人交往過的事被重提，讓她覺得鄉民實在是神通廣大，林市長在政治上發光發熱，也是她學習的對象，對林市長只有滿滿的祝福。

陳怡樺3年多前高票當選竹南鎮民代表，被網友封為「全台最美代表」，她選代表的得票數高達5345票，當選縣議員都綽綽有餘，也創下苗栗縣的紀錄，下屆選舉，傳出陳怡樺有意轉戰縣議員或是竹南鎮長，她今天表明目前仍在評估中。

林智堅 新竹

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