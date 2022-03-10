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桃園一期稻春耕7成供水足 竹科廠每天16萬噸用水無虞

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園石門水庫水位滿庫，北水局高水位操作，頭前溪隆恩堰多餘水溢流。圖／北水局提供
桃園石門水庫水位滿庫，北水局高水位操作，頭前溪隆恩堰多餘水溢流。圖／北水局提供

桃竹地區石門水庫、寶二及寶山水庫持續注入水量，水庫水位滿庫狀態，水利署北區水資源局維持高水位操作，石門水庫調節性放水，寶二水庫及頭前溪隆恩堰進行溢流，桃園灌區3.4萬公頃農田一期稻春耕達6、成，新竹科學園區工業用水一掃去年旱象，北水局副局長郭耀程今天上午表示，目前桃園農田灌區一期稻作供灌無虞，新竹科學園區每天15、16萬噸工業用水6月底前可穩定供水。

石門水庫目前維持水位滿庫，桃園、石門農田灌區一期稻作全面春耕農作，今年桃園大區輪作區的石門農田灌區，因為水情良好，只約590公頃農田申請休耕或轉作，其他全面春耕稻作，農水署桃園管理處副處長謝清文表示，現在石門水庫水量充足，目前一期稻作春耕完成約6、7成，農田灌溉供水沒有問題。

郭耀程表示，石門水庫滿庫狀況，目前維持高水位操作，進行調節放水，有助延後穩定供水，一期稻作全面供灌沒有問題，目前供應新竹科學園區工業用水的新竹寶二、寶山水庫及頭前溪隆恩堰水位滿庫，寶二水庫及頭前溪隆恩堰河川取水進行流溢，6月底前可穩定供應竹科平均每天15、16萬噸用水需求。

桃園石門水庫水位滿庫，北水局高水位操作調節性放水。圖／北水局提供
桃園石門水庫水位滿庫，北水局高水位操作調節性放水。圖／北水局提供

石門水庫 桃園 新竹

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