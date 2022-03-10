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台61明後2天深夜將封閉永安觀音段 改善路面增行車安全

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
中壢工務段將於明後2晚，於台61線主線雙向42至47k觀音至永安路段，實施路面底層改良工程。記者翁唯真／翻攝
中壢工務段將於明後2晚，於台61線主線雙向42至47k觀音至永安路段，實施路面底層改良工程。記者翁唯真／翻攝

前陣子大雨，桃園許多路面都出現破損，也有許多民眾抱怨路面不平整狀況，近期交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段，也努力修繕，將於3月11日晚上7時至隔日早上7時，於台61線主線南下42至47k觀音至永安路段路面底層改良工程，將封閉台61線主線南下觀音至永安主線車道及台61線主線南下42k觀音入口匝道。

此次為解決路段泥土較軟，土堤路基較不穩問題，造成泥土上方柏油容易碎裂產生裂縫，雨水滲入後，泥土又更加柔軟問題，因此將採用水泥拌合泥土，強化路面底層穩定性，再鋪上20公分的柏油，使道路穩固，避免龜裂情形發生。

中壢工務段提醒，3月11日晚上7時至隔日早上7時，於台61線主線南下42至47k觀音至永安路段，將封閉台61線主線南下觀音至永安主線車道及台61線主線南下42k觀音入口匝道，敬請用路人提前改道或自42k觀音出口匝道下平面側車道行駛，並於47K永安入口匝道返回主線車道南下續行。

而3月12日晚上7時至隔日早上7時，將封閉台61線主線北上47至42k永安至觀音主線車道及台61線主線北上47k永安入口匝道，敬請用路人提前改道或自47k永安出口匝道下平面側車道行駛，並於42K觀音入口匝道返回主線車道北上續行，請行經該路段車輛遵循標誌指示減速慢行並提前改道，以維行車安全。

車道 桃園

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