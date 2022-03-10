林智堅被爆舊愛是「全台最美鎮代」 林幕僚回應了

大S徐熙媛與20多年前的前男友韓團「酷龍」成員具俊曄結婚，引發熱議。新竹市長林智堅也被媒體爆出前女友是「全台最美鎮代」苗栗縣竹南鎮民代表、苗栗縣農會理事長陳怡樺，已經是十多年前的往事，如今再度被翻出，林智堅態度低調，透過幕僚表示，「此事屬於市長過去私事，希望大家專注在公共領域上的表現。」

林智堅昨天在臉書發文「跟風」20年尋人熱潮，分享自己尋找40年前鋼琴老師的超級任務，透過一張紙條，得以聯繫上40年前的鋼琴老師莊富美，臉書貼文下方網友留言不少，有人直言「有本事找前女友」，沒想到真有人PO出林智堅與陳怡樺2人的頭靠頭的甜蜜合照，提到「無緣的前女友已是全台最美鎮代」，不過該張照片已被刪除。

林智堅年輕時曾任立委柯建銘助理多年，據了解，他在擔任助理期間與陳怡樺交往，不少竹苗政治圈的人都知道、聽說此事，「不是什麼大秘密」，2人分手後也都各自有家庭，並各自在竹市、竹南政壇發展，但交往一事突然攤在檯面上，頗耐人尋味。