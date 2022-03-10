竹縣工業及服務業普查處成立 完成網路填報抽十萬元

為辦理2021年工業及服務業普查，新竹縣政府於成立「新竹縣工業及服務業普查處」，今日上午在縣府1樓大廳舉行揭牌儀式，主計處表示，本次普查將於6月1日起展開，5月18日起開放網路填報，預計將查訪縣內3萬家工業及服務業企業場所，完成網路填報者可抽最大獎10萬元禮券，呼籲各場所共同配合。

新竹縣長楊文科擔任普查處普查長，率領縣府團隊包括主計處、產業發展處、新聞處、衛生局及警察局等同仁共同為「新竹縣工業及服務業普查處」揭牌。

縣府主計處表示，本次普查由行政院主計總處統籌規畫，各縣市政府及鄉鎮市區公所協助辦理，新竹縣普查處由縣長楊文科擔任普查長，主計處與產業發展處共同負責普查的規畫、訓練及推動，將動員主計、工商、村里幹事及相關人員等約300名人力，共同推動普查作業。

主計處指出，普查範圍舉凡在竹縣從事工業及服務業的企業或場所單位，均為普查對象，預計訪查約3萬家，普查方式採網路填報、派員面訪及留置填表3種方式，自5月18日起開放網路填報至6月30日止，網路填報完成還可以抽獎，鼓勵各場所單位主動上網填報。

主計處說明，實地訪查期間從6月1日起至7月31日止，為使各場所單位安心受訪，普查員將遵循「三不、二會」的原則，「三不」是指不會洩漏個資給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要您提供帳戶或存摺，「二會」是指普查員會配戴普查員證、會遞送致受查單位函，受訪戶所回答的各項資料，除供整體統計分析外，將嚴予保密，不作其他用途。

縣府表示，普查主要目的是蒐集工業及服務業經營概況、生產結構、資源分布及各項營運特徵等經濟活動資料，為產業做總體檢，作為各項經濟統計的母體與基準，政府經濟政策規畫及城鄉發展施政參據，並結合資訊技術，提供多面向普查資料，擴大資料運用價值，連結地方特色商圈及產業聚落資訊，促進產業發展，提升經濟力。

縣府指出，竹縣有多處的科學園區、工業區與觀光商圈，能透過群聚效應吸引廠商進駐，其中主力產業如電子零組件製造業，不但提供就業機會，受僱員工平均年薪超過百萬元，更提高縣民所得；特色產業如研究發展服務業生產總額則居全國第二，占全國重要關鍵地位，為能更了解竹縣現況，掌握在地經濟發展變動趨勢。